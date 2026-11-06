F1, George Russell cambia motore in Brasile: penalità in griglia e weekend già in salita

Si preannuncia un weekend complicato a Interlagos per George Russell, già consapevole di dover scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Brasile 2026, valevole come ventesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e ultimo atto del tripleheader americano dopo gli eventi di Austin e Città del Messico.

L’inglese della Mercedes dovrà infatti utilizzare un nuovo motore endotermico sulla sua W17, portando a sei il numero di unità utilizzate nel corso della stagione (il limite è fissato a quattro) ed incappando in una sanzione che renderà inevitabilmente più difficile il suo obiettivo di tornare sul podio e macinare punti preziosi nella corsa al secondo posto nel Mondiale piloti.

Appuntamento rimandato invece per quanto riguarda l’introduzione dell’aggiornamento della power unit Mercedes, con la squadra di Toto Wolff che ha scelto di non montare neanche a San Paolo il nuovo turbocompressore sviluppato grazie al sistema ADUO. Con ogni probabilità il team di Brackley sceglierà Las Vegas per il debutto del turbo aggiornato su entrambe le Frecce d’Argento.