F1, errore assurdo di George Russell! In testacoda all’uscita dalla pit-lane!

George Russell ha commesso un errore clamoroso durante il GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Il pilota britannico è andato in testacoda mentre stava uscendo dalla lunga pit-lane del tracciato sudamericano, quando si trovava ancora sulla sinistra del muretto che separa la corsia di rientro in pista dalla lingua d’asfalto principale.

Dopo essere rientrato ai box per sostituire le gomme e montare pneumatici da asciutto in chiusura del diciassettesimo giro, l’alfiere della Mercedes ha sbagliato in maniera pacchiana e ha perso il controllo della propria monoposto. Per sua fortuna non è andato a sbattere contro il muro e, in uno spazio molto angusto, è riuscito a girare la vettura in senso di marcia.

George Russell si è inserito all’ottavo posto, in un Gran Premio cominciato dalla settima piazzola a causa della penalità di cinque posizioni inflitta per la sostituzione del motore. Il britannico proverà a ricostruire la gara su un tracciato che concede sempre rimonte, con il meteo sempre imprevedibile e carte che si mescolano giro dopo giro.