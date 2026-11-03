Elisa Iorio e Yumin Abbadini al Memorial Gander: sfida dopo i Mondiali, avversari di spessore

Yumin Abbadini ed Elisa Iorio saranno grandi protagonisti al Memorial Arthur Gander, tradizionale manifestazione di ginnastica artistica di fine stagione e che fa seguito ai Mondiali, andati in scena a fine ottobre in quel di Rotterdam. Gli azzurri si rimetteranno in gioco dopo la rassegna iridata, dove hanno disputato rispettivamente le finali alla sbarra e alle parallele asimmetriche, chiuse all’ottavo posto.

I due fidanzati, seguiti da Paolo Bucci e Alberto Busnari, avranno modo di cimentarsi in un evento di grande spettacolo, senza particolari pressioni e pensata per regalare emozioni al pubblico presente a Chiasso (Svizzera). Confermato il format di gara per la 43ma edizione: gli uomini scelgono quattro attrezzi sui sei previsti e le donne tre sui quattro, i migliori sei dopo i primi tre o due esercizi accedono alla finale sull’ultimo attrezzo.

Tra le avversarie di Elisa Iorio spiccano le cinesi Qin Xinyi e Tian Zhuofan, le statunitensi Lila Richardson e Tatum Drusch, la francese Lorette Charpy e la tedesca Karina Schoenmaier. Abbadini dovrà fare i conti con gli statunitensi Joshua Karnes e Yul Moldauer, il tedesco Timo Eder, i francesi Anthony Mansard e Leo Saladino, i cinesi Xie Chenyi e Zhang Yanghu.