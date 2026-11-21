Basta un rettilineo, una staccata e due monoposto troppo vicine perché tra Max Verstappen e George Russell torni a scoppiare la scintilla. Era già successo, e a Las Vegas si è ripetuto: contatto ruota a ruota nelle prove libere 3, furia del pilota Red Bull e un dito medio ben visibile rivolto al rivale della Mercedes, a conferma di una tensione che tra i due non si è mai davvero spenta.

Nonostante la spettacolarità e i rischi della manovra, i commissari sportivi hanno scelto la linea morbida: nessuna penalità in griglia per l’olandese, ma soltanto un richiamo ufficiale, il cosiddetto warning.

Tutto è nato nell’ultima sessione di libere, alle 17:23 locali (le 02:23 della notte in Italia), nella fase di preparazione ai giri lanciati. In avvicinamento alla staccata di curva 14, Verstappen (vettura numero 3) precedeva Russell (numero 63). L’olandese ha rallentato con largo anticipo, ma ha poi spostato la traiettoria proprio mentre era in frenata. Russell, che sopraggiungeva a velocità sostenuta, ha scartato verso sinistra nel tentativo di infilarsi all’interno ed evitare il tamponamento.

Nella manovra l’ala anteriore della Mercedes è arrivata a superare lo specchietto della Red Bull, ma le due monoposto si sono toccate e Verstappen è stato spinto verso le barriere esterne. Immediata la reazione del campione olandese: prima lo sfogo via radio (“Mi ha appena spinto contro il muretto“), poi l’affiancamento alla Mercedes, con il gesto (dito medio) ben visibile nelle immagini delle telecamere on-board.

Convocati dai commissari prima delle qualifiche, i due piloti hanno cercato di far valere le proprie ragioni, appellandosi ai cosiddetti gentlemen’s agreements, gli accordi informali tra colleghi su come gestire gli spazi prima di lanciarsi. Nel Documento 37, firmato da un collegio che comprendeva, tra gli altri, Gerd Ennser e Vitantonio Liuzzi, gli Steward hanno però smontato questa linea difensiva, giudicando tali intese non scritte “di scarsa rilevanza” rispetto ai movimenti effettivi delle vetture in pista.

Dopo aver analizzato telemetria, video e posizioni relative, la FIA ha ritenuto Verstappen responsabile della situazione di pericolo: il suo cambio di direzione in frenata è stato giudicato “imprevedibile” e “al di sotto degli standard di guida previsti”, in violazione dell’articolo 2e del Capitolo IV (Appendice L) del Codice Sportivo Internazionale.

Valutando però che l’episodio non fosse abbastanza grave da meritare una sanzione più pesante o un arretramento in griglia, i commissari hanno optato per una semplice reprimenda. Una decisione che lascia intatta la classifica delle qualifiche, ma che aggiunge ulteriore pepe a una rivalità già rovente in vista della gara e alimenta dubbi e perplessità sull’applicazione del regolamento tutt’altro che lineare.

VIDEO RUSSELL VS VERSTAPPEN A LAS VEGAS