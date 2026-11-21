Seconda finale consecutiva alle ATP Finals per Carlos Alcaraz. In un’ora e 59 minuti lo spagnolo supera l’americano Ben Shelton per 3-6 6-3 7-6(1) e si qualifica per l’ultimo atto all’Inalpi Arena di Torino, dove troverà uno tra il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. In ogni caso, una conferma ulteriore della grande forma che ha in questa finale di stagione il vincitore degli Australian Open, che potrebbe diventare il primo spagnolo a vincere il torneo dal 1998 (Alex Corretja).

Nel primo set le cose si mettono subito male per Alcaraz, che finisce sotto 30-40 e si vede recapitare, sulla palla break, una risposta spettacolare con il rovescio che lascia fermo il murciano, inizialmente infastidito anche da una doppia fasciatura al ginocchio sinistro dalla quale, però, più tardi non arriveranno segnali molesti. Il momento per rientrare Alcaraz in verità ce l’ha: sul 2-4, quando guadagna un paio di palle break che però vengono cancellate da una strategia tutta all’attacco di Shelton, che serve bene, prende la rete e fa 2-5. Alla fine dei conti sono 31 i minuti che servono all’americano per chiudere il primo set.

Nel secondo parziale Alcaraz parte sotto 15-30 con un paio di errori di rovescio, ma si salva con tutto il campionario: dritto incrociato, buona seconda, volée di dritto. Sul 2-1 per lo spagnolo è Shelton a doversi mettere sull’attenti per dover evitare di complicare un game ai vantaggi, ma il vero momento della verità arriva nella seconda parte di un parziale che, tutto sommato, regala più scambi corti che altro. Sul 4-3 Shelton parte malissimo, tra un doppio fallo e un gratuito di rovescio, ed è proprio con il rovescio che si consegna ad Alcaraz per il break del 5-3 che vale di fatto il set.

Nei guai ci finisce subito Alcaraz alla ripresa del gioco, ma il murciano risale da 0-30 trovando vari ottimi punti. Si cominciano a vedere punti di notevole fattura benché corti, visto che le trame tattiche non implicano necessariamente un allungarsi degli scambi. In particolare sul 3-3 30-30 Shelton compie un grandissimo numero al volo che gli vale anche gli applausi di Alcaraz. Sono in generale più i momenti favorevoli all’iberico rispetto a quelli con l’americano al meglio, ma nonostante questo arriva il tie-break. Il quarto punto ha il primo momento topico: dopo tre ace (combinati), Shelton perde il controllo del dritto ed è 3-1 Alcaraz. Si tratta del via libera per il murciano, che domina e ritorna in finale.

Partita a viso aperto, quella giocata dai due, che si rispecchia anche nel rapporto vincenti-errori gratuiti (33-21 Alcaraz, 30-30 Shelton). Lo spagnolo raggranella 10 punti in più, e molto di questo arriva nel tie-break decisivo: per lui c’è la chance di arrivare dove Nadal non era mai riuscito (ma, va detto, si parla di un giocatore che riesce a esprimersi molto meglio indoor).