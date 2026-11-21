Carlos Alcaraz si è reso protagonista di una portentosa rimonta contro lo statunitense Ben Shelton, imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(1) e qualificandosi alla finale delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Il fuoriclasse spagnolo non è condizioni fisiche impeccabili sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino, ma è riuscito a meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, dove se la dovrà vedere contro il vincente della contesa tra il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev.

Il numero 3 del mondo ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Oggi ho deciso semplicemente di provarci. Non ho pensato alle mie condizioni fisiche, mi sentivo bene e sapevo che, anche se avessi perso, avrei potuto accettarlo. In quei momenti, quando è tutto o niente, non cerco di fare qualcosa di diverso. Provo soltanto a giocare un buon tennis, a restare calmo e rilassato, senza permettere alla situazione di condizionare il mio gioco. Se sbaglio o perdo, ma sento di aver fatto le cose giuste, esco comunque dal campo soddisfatto e orgoglioso. Bisogna accettare quei momenti, godersi la pressione e continuare a fare quello che si sa fare“.

La fasciatura nera sulla coscia sinistra fa parlare: “Mi sto prendendo cura del problema. Oggi era un test molto importante per capire a che punto fossi fisicamente e credo sia andato molto bene. Mi sento bene, mi sono mosso intensamente, anche se probabilmente non mi sono spinto fino al limite. Senza questo problema alla gamba probabilmente avrei potuto muovermi in maniera leggermente diversa, anche con maggiore intensità. Ma sto capendo che devo fare attenzione. In alcune situazioni non è necessario spingermi al massimo, non devo correre dietro a ogni pallina. È qualcosa che sto imparando proprio adesso“.

Un passaggio sul pubblico: “Mi sento davvero molto amato ogni volta che vengo qui. È incredibile l’energia che ricevo durante gli allenamenti e le partite. In Italia ho sempre ottenuto buoni risultati, fin da quando giocavo nei tornei giovanili e under 14. Credo che questo dimostri quanto mi trovi bene in questo Paese. Anche quando gioco contro Jannik qui in Italia, non sento tutto lo stadio contro di me. Ed è già qualcosa“.