ATP Finals 2026: Zverev-Jodar apre la scena a Torino. Shelton-Fils per la sera sotto la Mole

Torino, e sei. Per la sesta volta consecutiva le ATP Finals approdano nella città che fu prima capitale d’Italia. E la prima giornata, una domenica da vivere, è dedicata al gruppo intitolato a John McEnroe, in quella che è una particolare dicotomia con Ivan Lendl, sotto il cui nome va l’altro raggruppamento.

Il pomeriggio, nell’orario delle 14:00 che è un fatto particolarmente nuovo per l’Inalpi Arena rispetto al passato, si affrontano Alexander Zverev e Rafael Jodar, che sono entrambi due fattori di ulteriore novità nella stagione.

Zverev lo è per ciò che ha raccolto: prima i due Slam, poi il numero uno che in Germania non si vedeva da Boris Becker. Jodar lo è perché mai prima di questo 2026 si era visto un giocatore arrivare al primo anno di professionismo e arrivare già tra i migliori otto a fine anno. Va comunque detto che entrambi non sono in grande fiducia, anche se in questo senso Zverev forse ha qualcosina in più rispetto allo spagnolo. L’unico precedente è andato al tedesco e corrisponde ai quarti del Roland Garros.

Diversa la storia tra Ben Shelton e Arthur Fils, che si ritrovano per la prima volta l’uno di fronte all’altro da più di due anni a questa parte. Nei tre precedenti (che, in una situazione normale, sarebbero due, ma l’ATP conteggia anche la Laver Cup) il vantaggio è dell’americano per 2-1, ma parliamo davvero di due storie ben diverse.

Una, quella di Shelton, è di conferma e miglioramento ulteriore di quanto fatto vedere in questi anni, e sta lì a dimostrarlo anche la serie di risultati dell’ultima parte di anno (finale a US Open e Parigi indoor). L’altra, quella di Fils, è legata al ritorno dopo l’infortunio. Da Montpellier in poi ha inanellato tantissimi ottimi risultati, buoni per vederlo tornare nei posti che merita. Una vittoria 500 a Barcellona, due semifinali 1000 prima del trionfo a Cincinnati: gli è mancato solo l’acuto Slam, sul quale senz’altro lavorerà nel 2027. Il presente, però, è ora, e racconta di una vera e propria sfida esuberante nell’aspetto tennistico, per come i due si esprimono.