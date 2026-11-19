Ben Shelton fa il suo dove ed ora si mette a tifare Alexander Zverev alle ATP Finals 2026. L’americano supera in due set lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6 7-5 dopo due ore e sei minuti di gioco e forse fa un passo decisivo verso l’accesso alle semifinali. Infatti ora la pressione è tutta sulle spalle di Arthur Fils, che è obbligato a battere due set a zero Alexander Zverev per superare in classifica lo statunitense ed eliminarlo.

Il numero quattro del mondo ha sicuramente ottenuto molto dal servizio, chiudendo con 14 ace ed il 77% di punti quando ha servito la prima e soprattutto il 61% con la seconda rispetto al 34% di Jodar. Shelton ha chiuso con 27 vincenti rispetto ai 25 dello spagnolo, mentre sono stati 32 gli errori non forzati dell’americano contro i 31 dell’avversario.

Grande equilibrio nel primo set. Si segue costantemente l’andamento dei turni di servizio, anche se Shelton si trova ad affrontare due palle break nel quinto game. Sono le uniche di tutta la prima frazione con l’americano che le annulla e resta avanti. Si arriva così al tie-break, con Jodar che ha anche due set point, ma non li sfrutta. Alla seconda palla set Shelton riesce a chiudere sul 10-8 e si porta avanti nel match.

La scossa nel secondo set arriva quasi subito, perchè Shelton finalmente si procura la prima palla break del suo match nel terzo game e la sfrutta subito, togliendo il servizio all’avversario. Jodar, però, non molla assolutamente e reagisce in un combattutissimo ottavo game, con lo spagnolo che ottiene il controbreak alla quarta occasione. Sembra un set pronto a scivolare ancora al tie-break ed invece nell’undicesimo game Shelton si “snatura” e vince due scambi lunghissimi, usando anche la palla corta, portandosi nuovamente avanti di un break. Shelton va poi sotto 15-30 nel dodicesimo game (dopo anche un rischio di infortunio), ma poi piazza tre ace consecutivi e chiude il match sul 7-5.