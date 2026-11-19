Oggi, giovedì 19 novembre, inizia la terza ed ultima giornata della prima fase a giorni delle ATP Finals 2026 di Torino di tennis: nel torneo di singolare, per il gruppo John McEnroe, il tedesco Alexander Zverev, già qualificato alle semifinali, incontrerà non prima delle ore 20.30 il transalpino Arthur Fils. In precedenza, non prima delle ore 14.00, si affronteranno lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Rafael Jodar.

Nel torneo di doppio, per il gruppo Todd Woodbridge, alle ore 11.30, il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic, già certi del primo posto, sfideranno i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos, già eliminati, mentre nel pomeriggio, non prima delle ore 18.00, il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henry Patten affronteranno i francesi Theo Arribage ed Albano Olivetti per giocarsi l’altro posto in palio per le semifinali.

Tutte le sfide odierne delle ATP Finals di Torino saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV. Per il match Zverev-Fils, inoltre, ci saranno la diretta tv su Italia 1 e la diretta streaming su Mediaset Infinity e sito di Sport Mediaset.

CALENDARIO ATP FINALS 2026

Giovedì 19 novembre

Inalpi Arena – Dalle ore 11.30

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia, 4)-Orlando Luz/Rafael Matos (Brasile, 8) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Non prima delle ore 14.00

Ben Shelton (Stati Uniti, 3)-Rafael Jodar (Spagna, 8) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Non prima delle ore 18.00

Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna, 1)-Theo Arribage/Albano Olivetti (Francia, 6) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Non prima delle ore 20.30

Alexander Zverev (Germania, 1) – Arthur Fils (Francia, 6) – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), per Zverev-Fils anche Italia 1.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV, per Zverev-Fils anche Mediaset Infinity e sito di Sport Mediaset.