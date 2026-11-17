Le ATP Finals, torneo in corso di svolgimento a Torino, proseguono il loro cammino con i match valevoli per la terza giornata. Tornano in campo per un programma che promette spettacolo e potrebbe emettere i primi verdetti il girone John McEnroe in singolare e il girone Todd Woodbridge in doppio.

L’attenzione degli appassionati si concentra sulla sfida di cartello. Alexander Zverev, testa di serie numero uno, fronteggia l’americano Ben Shelton, numero tre del tabellone, nella rivincita della finale degli US Open. Il tedesco punta a chiudere subito il discorso qualificazione e a ottenere una nuova importante affermazione per consolidare il primato in classifica. Zverev conduce 6-0 il bilancio dei confronti diretti.

Vincere per alimentare le possibilità di superamento del turno dopo la sconfitta subita all’esordio. Lo spagnolo Rafael Jodar, superato da Zverev nel match inaugurale del torneo, sfida il francese Arthur Fils, reduce invece dalla sconfitta contro Shelton. Lo spagnolo, testa di serie numero otto, è avanti 2-1 nei confronti diretti con il transalpino.

Ad aprire il programma di giornata sarà lo scontro al vertice tra Heliovaara/Patten, titolari della testa di serie numero uno, e Arevalo/Pavic, quarta testa di serie del torneo. Nel match che inaugurerà la sessione serale i francesi Olivetti-Arribage sfideranno i brasiliani Luz e Matos. La vittoria è l’obiettivo da centrare per poter continuare a sperare nella qualificazione.

La terza giornata delle ATP Finals sarà trasmessa in tv da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) a pagamento e in chiaro da Mediaset per quanto concerne il match serale Zverev-Shelton. In streaming ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e Tennis Tv a pagamento (programma completo), mentre sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity in chiaro si potrà seguire il match Zverev-Shelton.

CALENDARIO ATP FINALS 2026 OGGI

Martedì 17 novembre

Inalpi Arena

Ore 11:30

Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [1]-Arevalo/Pavic (ESA/CRO) [4] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 14:00

Fils (FRA) [6]-Jodar (SPA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 18:00

Arribage/Olivetti (FRA) [6]-Luz/Matos (BRA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 20:30

Zverev (GER) [1]-Shelton (USA) [3] – Diretta tv su Italia1 (in chiaro), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia1 (Zverev-Shelton), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Mediaset Infinity (Zverev-Shelton), sportmediaset.it, SkyGo, Now, Tennis Tv