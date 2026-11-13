ATP Finals 2026: Alcaraz cerca la prima nell’anno dei quattro debutti. Cobolli ci crede per passare il girone

Chi batterà Carlos Alcaraz? Questa è la domanda che tutti si fanno adesso che le ATP Finals stanno per prendere il via all’Inalpi Arena di Torino, che proprio a vent’anni dal picco di debutto con le Olimpiadi Invernali continua a ospitare il grande sport, e in questo caso per la sesta volta il torneo dei maestri, che un tempo conoscevamo tutti come Masters. Lo spagnolo è andato vicino all’obiettivo nel 2025, e solo Jannik Sinner gli ha impedito di farcela. Senza il campione di Wimbledon, per il murciano l’obiettivo è là.

A cercare di contenderglielo soprattutto Alexander Zverev, anche se il tedesco ha finora vissuto una vera e propria dicotomia sportiva: due volte campione Slam, ma con pochi successi sui top ten e con nessun Masters 1000 portato a casa. Da scoprire quale sarà il suo rendimento in questa edizione delle Finals. Peraltro Zverev il torneo lo ha vinto due volte: nel 2018, a Londra, e nel 2021, alla prima edizione torinese. Si tratta di uno dei due giocatori che, in questo torneo, ha avuto il privilegio di vincere a Londra: lo fece nel 2020 anche Daniil Medvedev, in quell’ultima edizione alla O2 Arena in cui nessuno spettatore poté prendere posto in arena perché c’era la pandemia di Covid-19 da contenere.

Per l’Italia c’è la quinta edizione consecutiva, e nona in assoluto, con un giocatore (almeno) nei magnifici otto. Si tratta di Flavio Cobolli, che è stato inserito nel girone intitolato a Ivan Lendl, con Alcaraz, Medvedev e Frances Tiafoe. Un raggruppamento indubbiamente non semplice, e che per buona misura dipenderà molto anche dalla condizione che avrà il classe 2002, legato al torneo da una particolare caratteristica. Cobolli, infatti, è ad oggi l’unico giocatore in top ten nella storia recente e non solo ad avere un saldo di punti vinti minore dei punti persi, quasi testimonianza della sequenza di (molto) alti e bassi della sua stagione. La speranza è che questo possa essere uno degli alti. Nell’altro raggruppamento Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar.

Sono quattro gli esordienti in queste ATP Finals: Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar. Un numero alto, ma non unico: nel format con 8 giocatori quest’evenienza si era già verificata nel 2008 (in cui a Murray, del Potro, Tsonga e Simon si aggiunse poi Stepanek che entrò da riserva dopo una delle storie più incredibili mai viste per questo torneo). Peraltro, nel 1972 e 1974, cioè agli albori del Masters, i debutti erano stati cinque. L’era moderna, però, è un po’ diversa. Ed è anche unica, perché Jodar è il primo giocatore a raggiungere le Finals al primo vero anno di professionismo.