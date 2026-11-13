Assunta Scutto trionfa nel Grand Prix di Zagabria! Finestrone e Accogli ai piedi del podio

L’Italia inaugura il Grand Prix di Zagabria nel segno di Assunta “Susy” Scutto. Nella prima giornata di gara all’Arena Zagreb, l’atleta napoletana delle Fiamme Gialle ha vinto l’oro nei -48 kg, confermandosi al vertice del ranking mondiale. È il suo secondo successo nel circuito Grand Prix, dopo quello di Lima dello scorso agosto.

Reduce dall’argento mondiale conquistato a Baku in ottobre, Scutto ha controllato ogni incontro con la lucidità tecnica e tattica propria delle atlete di vertice. Dopo le vittorie sulla kosovara Erza Muminoviq e sulla tunisina Oumaima Bedioui, ha superato in semifinale la polacca Wiktoria Slazok.

In finale ha battuto la kazaka Galiya Tynbayeva, ottenendo punti di grande peso per il ranking e per la corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il successo vale anche come rivincita per il team azzurro: Tynbayeva aveva infatti eliminato nei turni precedenti l’altra italiana della categoria, Asia Avanzato.

La giornata ha offerto risultati incoraggianti anche oltre l’oro. Ilaria Finestrone (-52 kg) e Valerio Accogli (-66 kg) hanno chiuso al quinto posto: entrambi, dopo un percorso eliminatorio solido, sono stati sconfitti negli incontri per il bronzo, rispettivamente dall’azera Gultaj Mammadaliyeva e da Chong-You Lin di Taipei. Nei -52 kg buon avvio anche per Gaia Stella, che ha superato Chiara Serra al primo turno prima di cedere all’ungherese Roza Gyertyas, poi vincitrice della categoria.

Più avaro il bilancio per il resto della squadra. Nei -66 kg Matteo Piras ha vinto due incontri, contro Vadym Chernov e Carl-Gustav Kont, prima di arrestarsi di fronte all’azero Nizami Imranov. Eliminazione al primo turno, invece, per Veronica Toniolo e Giulia Carnà nei -57 kg, battute rispettivamente dalla brasiliana Sarah Souza e dalla svizzera Binta Ndiaye, e per Andrea Carlino nei -60 kg, sconfitto dal bulgaro Ivan Simeonov. Domani ci saranno le categorie dei -63 kg e -70 kg femminili, -73 kg e -81 kg maschili.