Aryna Sabalenka dopo il ko con Andreeva: “Che maledetta perdente”, poi la rivelazione sul cambiamento di team

Una rimonta fulminea, poi il vuoto. Contro Mirra Andreeva, Aryna Sabalenka ha vissuto un pomeriggio californiano da dimenticare: in 62 minuti la 19enne russa ha ribaltato il match, imponendosi 6-4 6-0 e conquistando il pass per le semifinali delle WTA Finals a spese dell’ex numero uno del mondo. Un successo costruito su un parziale impressionante: dal 4-1 per la bielorussa nel primo set, Andreeva ha infilato undici game consecutivi, aggiudicandosi 45 degli ultimi 55 punti disputati.

Per Sabalenka, che nel girone si giocherà tutto contro Svitolina, il bilancio è amaro. Eppure, davanti ai giornalisti, la bielorussa ha scelto di affrontare la sconfitta con autoironia, senza nascondere la delusione ma con lo sguardo già rivolto avanti.

Alla domanda su come si sentisse dopo un tracollo così netto, Sabalenka ha aperto con una battuta: “Che maledetta perdente“, ha detto scherzando. Poi il tono è cambiato, lasciando spazio a un messaggio più serio, quasi un dialogo con se stessa: “No, mi direi di continuare a provarci, perché se le cose non sono andate bene oggi non significa che andranno allo stesso modo domani. Sono una gran lavoratrice e so che posso riprendermi da questa sconfitta“.

Inevitabile, poi, il tema del team. La separazione dal coach Max Mirny è stata chiarita da Sabalenka senza giri di parole, ma con un tono che lascia aperte molte porte. “Sì, abbiamo smesso di lavorare insieme, ma Max è il tipo di persona che c’è sempre per me, sempre in contatto con me e pronto a darmi consigli, quindi posso chiamarlo in qualsiasi momento“, ha spiegato.

Il legame, insomma, resta saldo anche fuori dal campo. “Ufficialmente, abbiamo smesso di lavorare insieme, ma forse tra un anno o due torneremo a collaborare“, ha aggiunto, per poi guardare al futuro dello staff: “Ci saranno dei cambiamenti nel mio team, si spera per un futuro migliore. Chissà se aggiungerò un altro allenatore, vedremo“.

Chiusura dedicata alle condizioni fisiche, con un’ultima stoccata ironica. “Onestamente, il mio ginocchio sta meglio rispetto al primo giorno, quindi forse devo farmi male di nuovo per giocare meglio“, ha concluso.