A Riccione si decide la squadra per Pechino: tempi limite severi e ultimi posti in palio negli Assoluti in corta

Una Nazionale già in buona parte disegnata, diversi campioni assenti o soltanto iscritti sulla carta e gli ultimi biglietti per Pechino ancora da assegnare. I Campionati Italiani Assoluti in vasca corta, in programma a Riccione da giovedì 12 a sabato 14 novembre, avranno una fisionomia particolare. Non offriranno necessariamente tutti i duelli tra i migliori azzurri, ma promettono una tensione agonistica superiore a quella di una normale rassegna tricolore: per molti la Finale A sarà l’ultima occasione per conquistare la convocazione ai Mondiali in programma nella capitale cinese dall’1 al 6 dicembre.

La vasca corta ha ormai smesso da tempo di rappresentare una parentesi minore della stagione. Il Mondiale richiama buona parte dei grandi protagonisti internazionali e l’Italia, reduce da un Europeo di Parigi chiuso al primo posto nella classifica per nazioni, possiede qualità e profondità per ritagliarsi uno spazio importante. Il direttore tecnico Cesare Butini dispone già di un nucleo competitivo, ma a Riccione dovrà capire chi sia pronto ad affiancarlo in un appuntamento nel quale partenze, virate e capacità di ripetere prestazioni di alto livello in pochi giorni faranno una differenza enorme.

Sono già qualificati Thomas Ceccon nei 100 e 200 dorso, Simone Cerasuolo nei 50 e 100 rana, Sara Curtis nei 50 e 100 dorso e nei 50 e 100 stile libero, Anita Gastaldi nei 200 misti, Nicolò Martinenghi nei 50 e 100 rana, Benedetta Pilato nei 50 e 100 rana, Simona Quadarella nei 200, 400 e 800 stile libero e Alberto Razzetti nei 400 misti. Carlos D’Ambrosio, Alessandra Mao ed Emma Virginia Menicucci sono stati invece individuati in funzione delle staffette, con D’Ambrosio e Mao ammessi anche nei 200 stile libero.

Ceccon e Curtis non figurano tra gli iscritti. La velocista piemontese ha gareggiato negli Stati Uniti nei campionati dei college, ottenendo riscontri di altissimo livello nelle prove disputate in yards e proseguendo così oltreoceano il percorso di avvicinamento al Mondiale. Martinenghi, Pilato, Quadarella e Razzetti compaiono invece nelle liste, ma per chi possiede già il pass l’obiettivo principale è finalizzare Pechino. Anche Gregorio Paltrinieri è accreditato nei 1500, ma difficilmente sarà al via. L’elenco nominale, dunque, non coinciderà necessariamente con il parterre effettivo.

Il meccanismo di qualificazione rende tutto più netto: non basta vincere il titolo italiano e non è sufficiente avere già nuotato in carriera sotto lo standard federale. Il tempo limite deve essere eguagliato o migliorato nella Finale A di Riccione e per ogni specialità sono disponibili al massimo 2 posti. Questo significa che in alcune gare gli spazi risultano già esauriti dagli atleti qualificati a Parigi. In altre il confine appare alla portata dei migliori, mentre alcuni standard sono così severi da richiedere una prestazione vicina al record italiano. Resta inoltre aperta la possibilità di integrazioni discrezionali, soprattutto per completare le staffette, ma il cronometro sarà il primo giudice.

Una delle gare più attese sarà il 100 farfalla maschile. Michele Busa, bronzo europeo in vasca corta nel 2025 e tredicesimo agli Europei in lunga di Parigi, è accreditato con 49”21, già migliore del 49”29 richiesto dalla FIN. Dovrà però ripetersi nel momento decisivo. Alle sue spalle Simone Stefanì vanta 49”35 e può inserirsi nella corsa, mentre Federico Burdisso resta un avversario di grande esperienza. Busa sarà osservato anche nei 50 farfalla: il limite di 22”09 è durissimo, ma il faentino detiene il record italiano di 22”01. Stefanì parte da 22”13, appena 4 centesimi oltre lo standard. La velocità maschile propone un’altra sfida sul filo dei centesimi. Nei 50 stile libero Leonardo Deplano presenta 20”84 e Lorenzo Ballarati 20”88, entrambi sotto il limite di 20”89, mentre Giovanni Guatti parte da 20”92. Ripetere quei tempi consegnerebbe a Butini opzioni preziose anche per le staffette. Nei 100 il già qualificato D’Ambrosio è nettamente davanti con 45”68; per Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e lo stesso Deplano il 46”09 richiesto impone invece un salto di qualità rispetto agli accrediti.

Nel mezzofondo Luca De Tullio, sesto negli 800 agli Europei di Parigi, è uno dei candidati più credibili: figura con 7’25”89 negli 800, a fronte di un limite di 7’31”79, e con 14’17”78 nei 1500, dove occorre scendere a 14’25”29. Negli 800 è vicinissimo allo standard anche Davide Marchello con 7’31”74. Nei 1500 Matteo Diodato, Marcello Guidi e Ivan Giovannoni possiedono accrediti inferiori al tempo richiesto e potrebbero trasformare la serie veloce in una vera selezione. Nei 400 Marco De Tullio parte da 3’36”60, già sotto il 3’37”79 necessario, mentre Alessandro Ragaini e Luca De Tullio dovranno migliorarsi.

Il dorso offre occasioni soprattutto nella prova più breve. Francesco Lazzari è iscritto con 22”74 e Lorenzo Mora con 22”83: entrambi hanno già nuotato meglio del 22”89 fissato per Pechino. Michele Lamberti è appena fuori con 22”90. Nei 100 e nei 200 i limiti di 49”69 e 1’48”99 alzano ulteriormente l’asticella, ma Mora possiede classe, esperienza e primati personali per provarci.

Nella rana veloce, invece, i giochi individuali sono già sostanzialmente chiusi. Cerasuolo e Martinenghi occupano i 2 posti disponibili sia nei 50 sia nei 100, dopo essere saliti entrambi sul podio agli Europei di Parigi. Ludovico Blu Art Viberti, accreditato con 25”84 nei 50 e tra gli uomini più interessanti del settore, non può dunque conquistare a Riccione un ulteriore pass individuale nelle 2 distanze. Per lui le possibilità di entrare nella squadra mondiale passano da un’eventuale scelta funzionale alla 4×100 mista oppure da sviluppi inattesi legati ai 200 rana e alle decisioni della Direzione Tecnica. Nella distanza più lunga Gabriele Mancini e Christian Mantegazza, sesto a Parigi, inseguono il severissimo 2’02”69.

Interessanti anche i misti. Nei 200 Simone Spediacci e Jacopo Barbotti si presentano rispettivamente con 1’52”70 e 1’52”75, entrambi sotto l’1’52”89 necessario. Emanuele Potenza, invece, è a 19 centesimi dal limite dei 400 con 4’01”68. Sono distanze nelle quali Razzetti ha alzato enormemente il livello italiano, ma la probabile assenza del campione ligure dalle sue gare principali apre spazio a chi cerca una dimensione internazionale.

In campo femminile il nome più vicino a una qualificazione multipla è quello di Silvia Di Pietro. La romana è accreditata con il record italiano di 23”39 nei 50 stile libero, contro un limite di 23”69, con 52”24 nei 100, appena 5 centesimi sotto lo standard, e con 25”10 nei 50 farfalla, dove serve 25”19. Tre occasioni concrete, alle quali si aggiunge il valore che può garantire alle staffette. Nei 200 farfalla Paola Borrelli parte da 2’04”17, ampiamente dentro il 2’05”29 richiesto, e dovrà confermare in vasca corta la crescita mostrata durante l’anno.

I 400 misti possono regalare uno dei duelli più significativi. Giada Alzetta è iscritta con 4’29”25 e Anna Pirovano con 4’29”58. Il limite è 4’29”90 e per entrambe la qualificazione è un obiettivo reale, ma senza margine per errori. Sara Franceschi, nei 200 misti, parte invece da 2’06”72, a soli 13 centesimi dal tempo richiesto. Nel mezzofondo Noemi Cesarano possiede accrediti già migliori degli standard sia negli 800, 8’13”54 contro 8’14”09, sia nei 1500, 15’39”89 contro 15’42”09. Bianca Nannucci, Emma Giannelli e le altre giovani del settore dovranno compiere un ulteriore salto per avvicinare limiti molto selettivi.

Una situazione analoga a quella della rana maschile riguarda le prove veloci femminili della specialità. Pilato è già qualificata nei 50 e nei 100, ma resta disponibile un posto in ciascuna gara. Le avversarie dovranno però avvicinare standard particolarmente impegnativi: 29”59 nei 50 e 1’03”99 nei 100. Irene Burato, Irene Mati, Arianna Castiglioni, Francesca Zucca e Giulia Verona partono da accrediti più alti e saranno chiamate a un miglioramento consistente.

Riccione servirà anche a completare il mosaico delle staffette. Sono già qualificate la 4×100 stile libero femminile e le 4×100 miste maschile e femminile, mentre la Direzione Tecnica potrà valutare l’inserimento di altre formazioni sulla base dei risultati. Per questo conteranno non soltanto i vincitori: una finale di alto livello nei 50 e 100 stile libero, nel dorso o nella farfalla può modificare le scelte di Butini anche senza produrre un pass individuale.

Le batterie inizieranno alle 10.30 nelle prime 2 giornate e alle 10.00 sabato, con le sessioni pomeridiane dedicate alle serie migliori e alle finali. Saranno 3 giorni diversi dal solito, con meno certezze sui protagonisti effettivamente presenti ma con una posta in palio chiarissima. Chi salirà sul blocco di Riccione dovrà trasformare ogni virata e ogni subacquea nell’occasione per convincere il cronometro e Cesare Butini.