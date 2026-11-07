Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Qatar 2026: orari qualifiche e Sprint in chiaro

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Qatar 2026 avranno luogo sabato 7 novembre dalle ore 12:40 alle 16:25. Dopodiché, alle ore 17:00 del nostro Paese inizierà la Sprint della al-fi’a al-‘ulyā, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella dell’1 novembre.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 12.00, 12.40 E 17.00

In realtà, il GP del Qatar avrebbe dovuto disputarsi nel mese di aprile ed essere la quarta gara della stagione. Tuttavia, a marzo, quando divenne palese che la crisi dello Stretto di Hormuz e le azioni belliche a essa conseguite sarebbero perdurate per diverse settimane, si decise di rinviare l’appuntamento qatariota. D’altronde, Lusail si trova letteralmente sulle coste del mare interessate dalle ostilità fra l’Iran e la coalizione composta da Stati Uniti e Israele.

Quella del 2026 sarà una sorta di ritorno al passato. Vero che ormai ci siamo abituati a vedere il Qatar all’inizio della stagione, spesso come gara inaugurale. Tuttavia, non bisogna dimenticare come le prime due presenze di questo evento, datate 2004 e 2005 si disputarono in autunno. Non a novembre, bensì all’inizio di ottobre. Cionondimeno, ambedue le gare vennero tenute al pomeriggio, dunque con la luce naturale e non in notturna come accade costantemente dal 2008 in poi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Qatar 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 14:50, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:45, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 17:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP QATAR

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:00, Moto3, Prove libere (II)

Ore 11:15-11:45, Moto2, Prove libere (II)

Ore 12:00-12:30, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12:40-12:55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13:05-13:20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14:50-15:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:15-15:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15:45-16:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16:10-16:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT), ma non le qualifiche, vista la contemporaneità con il rugby.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.