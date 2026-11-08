A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Brasile 2026: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio del Brasile di F1 si disputerà alle ore 18:00 italiane di domenica 8 novembre. Il Circus vivrà il quart’ultimo dei suoi ventitrè appuntamenti stagionali nel circuito di Interlagos. A scanso di equivoci, formalmente si dovrebbe ormai parlare di Gran Premio di San Paolo e non di GP di Brasile. Cionondimeno, ci troviamo di fronte a una vera e propria questione di forma e non di sostanza.

Quella del 2026 sarà la quarantatreesima gara iridata organizzata dal tracciato intitolato alla memoria di José Carlos Pace, pilota locale nato nel 1944 e morto in un incidente aereo nel 1977. Di lui si ricordano il talento, ma anche l’irruenza, che gli impedì di ottenere risultati migliori rispetto a quelli effettivamente conquistati. Si parla di chi ha saputo vincere il GP del Brasile 1975, disputatosi proprio a Interlagos e di salire più volte sul podio, oltre a conseguire una pole position.

La Ferrari qui ha vinto 9 volte, ma l’ultima è datata 2017 quando primeggiò Sebastian Vettel. Fu un autentico “successo di Pirro”, perchè il Mondiale di quell’anno era ormai stato conquistato da Lewis Hamilton e dalla Mercedes. Si annovera anche un’affermazione italiana, quella di Giancarlo Fisichella nel 2003, purtroppo per il romano giunta “in differita” dopo un clamoroso errore della direzione gara nel conteggio dei giri percorsi nel momento in cui venne esposta la bandiera rossa. Passarono diversi giorni prima che potesse essere fatta giustizia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio del Brasile 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 8 novembre

Ore 21:30, GRAN PREMIO F1, Differita

DIRETTE SKY SPORT F1 GP BRASILE

Domenica 8 novembre (orario italiano)

Ore 18:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.