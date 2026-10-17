Zverev testa di serie n.1 alle ATP Finals, Alcaraz deve difendersi da un assalto al secondo posto. Cobolli in lotta

Alexander Zverev sarà la testa di serie numero 1 del tabellone alle ATP Finals, il torneo di fine stagione che andrà in scena sul cemento della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Il tedesco svetta in testa alla ATP Race con 9.150 punti dopo essere stato sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai e non potrà più essere superato da nessun avversario fino al termine della stagione, con la certezza che sarà numero 1 del mondo a fine anno (il sorpasso ai danni di Jannik Sinner si materializzerà nelle prossime settimane).

Il vincitore di Roland Garros e US Open può fare affidamento su un ampio margine nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, fermo a quota 4.600 punti e chiamato a difendere la seconda piazza dall’assalto dello statunitense Ben Shelton (quarto con 4.480 punti). La contesa si svilupperà tra i due tornei ATP 500 previsti dal 25 ottobre al 1° novembre (l’iberico giocherà a Vienna, l’americano sarà impegnato a Basilea) e il seguente Masters 1000 di Parigi (2-8 novembre).

Con il primo posto già definito matematicamente, il secondo e il terzo che sono praticamente un affare a due (salvo clamorosi colpi di scena), le altre teste di serie e i qualificati alle ATP Finals sono ancora da definire. Flavio Cobolli staziona in quinta posizione con 3.540 punti ed è inseguito dal russo Daniil Medvedev (3.420), dallo statunitense Frances Tiafoe (3.380), dal francese Arthur Fils (3.325) e dallo spagnolo Rafael Jodar (3.159, potrà issarsi a 3.509 vincendo la finale di Shanghai contro il connazionale Davidovich-Fokina).

Saranno decisivi i due ATP 500 all’orizzonte (Basilea e Vienna) e il Masters 1000 di Parigi. A causa del forfait di Jannik Sinner, si qualificheranno i primi nove classificati: al momento il primo escluso sarebbe l’australiano Alex de Minaur, decimo in graduatoria con 2.880 punti, appena davanti al serbo Novak Djokovic (2.840). Alle ATP Finals sono previsti due gruppi, in ciascuno dovranno starci uno tra n. 1 e n. 2, uno tra n. 3 e n. 4, uno tra n. 5 e n. 6, uno tra n. 7 e n. 8.