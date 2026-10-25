Yumin Abbadini con coraggio sul Pegan, Tang domina la sbarra ai Mondiali davanti all’oro olimpico!

Yumin Abbadini ha preso parte alla finale alla sbarra dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: per la prima volta in carriera, il 25enne bergamasco è riuscito a rientrare tra i migliori otto atleti del panorama internazionale e a disputare un atto conclusivo ad attrezzo. Il capitano dei Moschettieri ha onorato al meglio l’impegno di fronte al pubblico della gremita AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi), ma ha purtroppo commesso un errore in apertura dell’esercizio e ha detto addio alla possibilità di conseguire un riscontro rimarchevole.

L’azzurro è caduto sul Pegan, il primo salto sulla sbarra nel suo programma personale. Sostenuto da Alberto Busnari, il nostro portacolori è risalito sul ferro ed è riuscito anche a eseguire un buon Cassina, prima di un’uscita leggermente sporcata. Yumin Abbadini ha concluso all’ottavo e ultimo posto con il punteggio di 12.600 (5.3 il D Score, 7.3 per l’esecuzione), ma questo riscontro dovrà servire per guardare al futuro con grande ottimismo, lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

I margini di miglioramento sono interessanti per il nostro miglior all-arounder (13mo sul giro completo quattro giorni fa): fino a marzo non aveva mai eseguito un Pegan, oggi lo ha esibito durante un atto conclusivo iridato con grande coraggio e merita sicuramente fiducia. La gara si è rivelata stellare ed è stata vinta dal taiwanese Chia-Hung Tang, capace di imporsi con un roboante 14.966: primo oro iridato per il già bronzo olimpico di Parigi 2024 e campione continentale in carica su questo attrezzo.

Argento al collo del giapponese Shinnosuke Oka (14.800 per il Campione Olimpico di Parigi 2024), che ha conseguito lo stesso riscontro complessivo del russo Sergei Naidin (bronzo), ma con un’esecuzione migliore (8.9 contro 8.4). Quarta piazza per il giapponese Shohei Kawakami (14.600) davanti all’australiani Jesse Moore (14.433), sono caduti i colombiani Camilo Vera e Angela Barajas, rispettivamente sesto e settimo con 13.333.