WTA Wuhan 2026, Kartal sulla strada di Paolini. Fuori, a sorpresa, Sabalenka e Pegula

Il torneo WTA di Wuhan torna in campo per le partite di secondo turno. Sarà la britannica Sonay Kartal a sfidare Jasmine Paolini negli ottavi di finale. La giornata registra le clamorose eliminazioni delle prime due favorite del tabellone: Aryna Sabalenka e Jessica Pegula non superano l’esame debutto e tornano subito a casa.

La lettone Jelena Ostapenko rimonta la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero due, 2-6 7-6(7) 6-3 dopo una battaglia di due ore e trentasei minuti. L’’americana Ann Li firma la più grande sorpresa di giornata ed elimina la bielorussa Aryna Sabalenka 3-6 6-4 7-6(5) in due ore e ventotto minuti dopo aver mancato numerosi match point. La testa di serie numero uno non capitalizza il vantaggio di un set e un break a proprio favore.

Jasmine Paolini, testa di serie numero quindici, piega l’emergente ceca Nikola Bartunkova 7-6(5) 6-3 in un’ora e cinquantacinque minuti. L’azzurra è brava a uscire alla distanza dopo aver recuperato due break di svantaggio nel primo parziale e stacca così il pass per la sfida con Sonay Kartal. La britannica sorprende la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero nove, 6-0 7-5 in un’ora e trentaquattro minuti. L’ucraina Elina Svitolina, numero cinque del tabellone, doma la russa Liudmila Samsonova 6-2 5-7 6-2 in due ore e dodici minuti.

Debutto travolgente per Iga Swiatek. La polacca, testa di serie numero sette, domina la connazionale Magdalena Frech 6-2 6-1 in un’ora e quarantaquattro minuti. La statunitense Iva Jovic, undicesima favorita del tabellone, supera l’ucraina Dayana Yastremska 6-4 6-1 in un’ora e quarantatré minuti. La statunitense Ashlyn Krueger rimonta la tailandese Lanlana Tararudee 2-6 6-1 6-1 in un’ora e quarantaquattro minuti.

La russa Diana Shnaider, testa di serie numero undici, travolge la kazaka Yulia Putintseva 6-2 6-2 in un’ora e ventuno minuti. La polacca Maya Chwalinska, sedicesima testa di serie, rimedia alla brutta partenza e rimonta la ceca Maria Bouzkova 1-6 6-1 6-1 in un’ora e cinquantotto minuti. L’indonesiana Janice Tjen regola l’ucraina Daria Snigur 7-5 6-3 in un’ora e ventisette minuti. La wild card cinese Hanyu Guo doma l’americana Katie Volynets 6-4 4-6 7-6(3) dopo una maratona di tre ore e sei minuti. In chiusura di giornata la canadese Leylah Fernandez piega la qualificata cinese Han Shi 6-3 6-4 in un’ora e trentasette minuti.