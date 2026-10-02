WTA Pechino 2026, convincente debutto di Sabalenka. Avanzano ai sedicesimi anche Andreeva e Noskova

Il programma di giornata del torneo WTA di Pechino prevede gli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone. Aryna Sabalenka debutta in maniera convincente e supera a pieni voti l’esordio. Avanzano ai sedicesimi di finale anche Mirra Andreeva e Linda Noskova.

Aryna Sabalenka, al rientro in campo dopo la finale persa agli US Open, liquida la messicana Renata Zarazua 6-1 6-3 in un’ora e tre minuti. Mirra Andreeva, testa di serie numero quattro, rimonta la cinese Yue Yuan 3-6 6-0 6-0 in un’ora e cinquantatré minuti. La ceca Linda Noskova, testa di serie numero cinque, piega la romena Elena Gabriela Ruse 6-4 6-1 in un’ora e diciannove minuti.

La ceca Karolina Muchova, testa di serie numero sette, piega la britannica Katie Boulter 7-6(3) 6-1 in un’ora e trentuno minuti. L’austriaca Sinja Kraus approfitta del ritiro di Anastasia Potapova, testa di serie numero sedici, sul 4-1 a proprio favore. La russa Diana Shnaider, numero undici del tabellone, supera l’indonesiana Janice Tjen 6-0 6-4 in un’ora e venti minuti.

La svizzera Viktorija Golubic doma l’americana Peyton Stearns, ventottesima testa di serie, 6-4 3-6 6-3 in due ore e diciassette minuti. L’ucraina Dayana Yastremska travolge la polacca Maja Chwalinska, testa di serie numero diciassette, 6-3 6-1 in un’ora e sei minuti. La russa Liudmila Samsonova, numero ventinove del tabellone, elimina la ceca Linda Fruhvirtova 6-2 3-6 6-3 dopo una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti.

L’australiana Taylah Preston batte la francese Diane Parry, numero ventidue del seeding cinese,7-6(4) 6-1 in un’ora e ventotto minuti. La russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero diciannove, liquida Aliaksandra Sasnovich 6-1 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti. L’ucraina Daria Snigur rimonta Jasmine Paolini, testa di serie numero quattordici, 3-6 7-6(5) 6-2 in due ore e tredici minuti. La giovane ceca Nikola Bartunkova, numero ventisei del tabellone, travolge 6-2 6-2 la polacca Magdalena Frech.

L’uzbeka Polina Kudermetova sorprende la danese Clara Tauson, numero trentadue del tabellone, 6-4 4-6 6-4 in due ore e tre minuti. La ceca Sara Bejlek, ventesima testa di serie, regola l’australiana Maddison Inglis 6-3 7-5 in un’ora e trentaquattro minuti. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero dodici, elimina l’uzbeka Maria Timofeeva 6-3 3-6 6-3 in due ore e sei minuti.