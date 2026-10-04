WTA Pechino 2026, clamorosa eliminazione di Sabalenka. Approdano agli ottavi Andreeva e Noskova

Il torneo WTA di Pechino ritorna in campo per i sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone. In un torneo che non lesina sorprese arriva, dopo quella di Rybakina maturata ieri, la clamorosa eliminazione di Aryna Sabalenka. Approdano agli ottavi di finale la russa Mirra Andreeva e la ceca Linda Noskova.

La grande sorpresa arriva in apertura di programma. La ceca Nikola Bartunkova, testa di serie numero ventisei, piega la bielorussa Aryna Sabalenka, numero due del mondo, 6-4 6-3 in un’ora e trentacinque minuti. L’austriaca Sinja Kraus supera l’ucraina Dayana Yastremska 6-1 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti.

Nel derby russo Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero diciannove, rimonta la connazionale Diana Shnaider, numero undici del tabellone, 3-6 6-4 6-3 in un’ora e cinquantasei minuti. Mirra Andreeva, testa di serie numero quattro e vincitrice del Roland Garros, liquida l’uzbeka Polina Kudermetova 6-4 6-1 in un’ora e nove minuti.

La ceca Linda Noskova, numero cinque del tabellone, travolge la svizzera Viktorija Golubic 6-2 6-1 in soli cinquantasei minuti di gioco. L’ucraina Daria Snigur, autrice dell’eliminazione di Jasmine Paolini, annichilisce l’australiana Taylah Preston 6-1 6-0 in quarantotto minuti. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero dodici, regola la ceca Sara Bejlek 7-6(4) 6-4 in due ore e tre minuti. Nell’ultimo incontro di giornata la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero sette, rimonta la russa Liudmila Samsonova, numero ventinove del tabellone, 4-6 6-4 6-2 in due ore e ventuno minuti.