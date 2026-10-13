Volley, le favorite della Superlega 2026-2027: Perugia in pole position ma occhio alla rabbia di Trento

Perugia davanti a tutte, ma con tre rivali che hanno gli strumenti per rendere la corsa allo scudetto meno prevedibile. Verona, Trento e Civitanova guidano l’inseguimento alla Sir, mentre Modena e Piacenza cercano il salto di qualità attraverso organici nei quali talento e prospettive di crescita convivono con qualche inevitabile incognita. Il mercato ha cambiato diverse gerarchie interne: nuovi opposti, registi emergenti e trasferimenti importanti fra concorrenti dirette consegnano alla Superlega 2026-2027 un quadro nel quale conterà soprattutto la capacità di trasformare i nomi in equilibrio di squadra.

La Sir Susa Scai Perugia resta la favorita principale, forte di uno scudetto conquistato chiudendo senza sconfitte i playoff della scorsa stagione. Angelo Lorenzetti conserva l’asse formato da Simone Giannelli, Kamil Semeniuk, Oleh Plotnytskyi, Agustin Loser e Sebastian Solé, ma inserisce una novità pesante nella diagonale: Ferre Reggers prende il posto di Wassim Ben Tara e porta un attacco potente, capace di incidere anche sulle palle meno comode. Giovanni Sanguinetti amplia le soluzioni al centro, mentre Mathis Henno aggiunge un’alternativa sulle bande. Gli addii di Massimo Colaci e Yuki Ishikawa rendono particolarmente importante la costruzione degli equilibri in seconda linea: la gestione della ricezione sarà uno dei passaggi decisivi per mantenere il livello delle ultime stagioni.

Fra le inseguitrici, Rana Verona presenta forse il potenziale più immediato per mettere sotto pressione Perugia. La squadra di Fabio Soli, reduce dalla conquista della Coppa Italia, mantiene la regia di Micah Christenson e due attaccanti capaci di cambiare una partita come Noumory Keita e Rok Mozic. L’arrivo di Paul Buchegger al posto di Darlan modifica le caratteristiche dell’attacco, ma lascia alla formazione veneta una diagonale competitiva. Simone Anzani offre esperienza e lettura a muro, Leonardo Scanferla rafforza la seconda linea, mentre Francesco Sani garantisce un’ulteriore soluzione in banda. Verona ha armi importanti nel servizio e nell’attacco: per avvicinarsi allo scudetto dovrà accompagnarle con una ricezione stabile e una gestione più continua degli scambi difficili.

Trento può contare su un rinforzo che va oltre il mercato: il recupero al 100% di Daniele Lavia e Alessandro Michieletto cambia il peso dell’Itas nella corsa allo scudetto. Il primo era rimasto fuori per oltre metà dello scorso campionato, mentre Michieletto, fermato da un infortunio a febbraio, è tornato a giocare agli Europei con la Nazionale. Marcelo Mendez ritrova così la coppia di schiacciatori sulla quale poggiano buona parte degli equilibri in ricezione e delle soluzioni offensive. Con Riccardo Sbertoli in regia, Theo Faure opposto e Gabriele Laurenzano libero, Trento torna a disporre del proprio nucleo principale al completo, aggiungendo Aleksandar Nedeljkovic al centro e nuove alternative come Elia Bossi, Federico Roberti e Adriano Cavalcante. La possibilità di lavorare senza le pesanti assenze della scorsa stagione rende l’Itas una delle rivali più credibili di Perugia: qualità del primo tocco, varietà dell’attacco e intesa fra i protagonisti sono le armi per puntare nuovamente al titolo.

La Cucine Lube Civitanova riparte dalla finale scudetto, ma cambia profondamente la regia con l’arrivo di Simeon Nikolov. Il suo inserimento accanto al fratello Aleksandar è uno dei motivi di maggiore interesse della stagione: il nuovo palleggiatore offre fisicità a rete e possibilità di accelerare il gioco, ma dovrà costruire rapidamente l’intesa con gli attaccanti. Giampaolo Medei conserva Mattia Bottolo, Eric Loeppky e Fabio Balaso, aggiunge Davide Gardini sulle bande e rinnova il centro con Alberto Polo, Jackson Howe e Antonin Klimes. La Lube ha un potenziale elevato, ma anche automatismi da ricostruire: il rendimento della nuova distribuzione e le scelte offensive fra posto due e posto quattro saranno determinanti per capire quanto presto potrà tornare a sfidare Perugia.

Subito dietro si colloca Modena, candidata a ridurre le distanze dal gruppo di testa. Lorenzo Tubertini trova un organico nel quale Thomas Jaeschke aggiunge esperienza sulle bande accanto a Luca Porro e Arthur Bento, mentre Roberto Russo e Gabriele Di Martino rafforzano il centro insieme a Pardo Mati. La regia di Amir Tizi-Oualou e l’attacco di Nik Mujanovic sono due passaggi centrali del progetto. La Valsa Group dispone di più soluzioni per distribuire il peso offensivo, ma dovrà trovare continuità nella diagonale e una buona tenuta contro le battute delle squadre migliori. La presenza di Luke Perry rappresenta un riferimento importante nella costruzione di questo equilibrio.

Anche Piacenza ha le caratteristiche per inserirsi nella lotta per le semifinali, pur partendo con una squadra da assestare dopo cambiamenti significativi. Dante Boninfante conserva Paolo Porro, Alessandro Bovolenta, Gianluca Galassi e Domenico Pace, ma deve compensare le partenze di Robertlandy Simon ed Efe Mandiraci. Cooper Robinson, José Miguel Gutierrez e Nikola Brboric offrono alternative in banda, mentre Merrick McHenry porta nuove caratteristiche al centro. La crescita di Bovolenta e la qualità dell’intesa con Porro possono alzare il livello della Gas Sales: per competere stabilmente con le favorite serviranno però un contributo offensivo distribuito e una fase di muro-difesa affidabile.

Milano è invece una delle formazioni più difficili da collocare alla vigilia. Gli addii di Roberto Piazza, Fernando Kreling e Reggers cambiano guida tecnica e diagonale, affidate ora a Guillermo Falasca e alle soluzioni rappresentate da Santiago Orduna, Simone Porro e Basil Dermaux. Il colpo Simon conserva una presenza di grande peso al centro, mentre Recine, Otsuka, Rotty e Tatarov permettono di scegliere fra caratteristiche diverse sulle bande. L’Allianz può essere un’avversaria scomoda, ma prima di guardare alle posizioni più alte dovrà trovare una nuova identità e verificare il rendimento della propria distribuzione.

La lotta per gli ultimi posti nei playoff coinvolge squadre con progetti differenti. Monza scommette sulla crescita di Andrew Rowan, Diego Frascio e Zhasmin Velichkov, affiancandoli all’esperienza di Thomas Beretta, Jacopo Massari e Nicola Pesaresi. Cisterna combina invece il contributo di Filippo Lanza e Daniele Mazzone con le prospettive di Giulio Magalini, Noa Duflos-Rossi e Tommaso Barotto; Shikun Peng e Filippo Federici aggiungono risorse fra rete e seconda linea. Per entrambe, la continuità del cambio palla sarà essenziale per trasformare il potenziale individuale in punti contro le concorrenti dirette.

Padova e Cuneo dovranno costruire soprattutto stabilità. La formazione veneta rinnova molti interpreti e cerca riferimenti nella regia di Arshia Behnezhad, nell’attacco di Amir Mohammad Golzadeh e nel contributo di Mattia Orioli, Alessandro Bristot e Francesco D’Amico. Cuneo affida esperienza e organizzazione a Manuel Coscione e Domenico Cavaccini, con Leandro Mosca a rafforzare il centro e Poriya Hossein Khanzadeh ed Ethan Champlin fra le soluzioni di banda. L’adattamento dei nuovi arrivi e la capacità di limitare gli errori peseranno molto nella corsa alla permanenza in Superlega.

La neopromossa Tinet Prata di Pordenone si presenta con un organico che conserva riferimenti come Alessio Alberini, Nicolò Katalan e Jernej Terpin, inserendo Kirill Klets, Wout D’Heer e Jacopo Larizza. L’ultimo innesto è Nooa Marttila, schiacciatore finlandese reduce dal bronzo agli Europei 2026, arrivato dopo la separazione da Efe Bayram. Simone Di Tommaso dispone così di un’ulteriore alternativa in un reparto che comprende anche Lukas Bergmann. Prata parte con l’obiettivo di conquistare la salvezza: la possibilità di ruotare gli attaccanti e mantenere efficacia anche nelle giornate meno brillanti sarà fondamentale per reggere il confronto con il massimo campionato.