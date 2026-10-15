Verona-Lube apre la prima giornata, Modena sfida Trento, Perugia debutta a Cuneo: bentornata Superlega

La Superlega 2026-2027 parte con due confronti che possono offrire subito indicazioni sulle gerarchie del campionato. Rana Verona-Cucine Lube Civitanova inaugura la stagione nell’anticipo del sabato, mentre domenica la Valsa Group Modena ospita l’Itas Trentino. La Sir Susa Scai Perugia comincia la difesa dello scudetto a Cuneo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza è attesa a Padova. Completano il programma Cisterna-Milano e Prata-Monza: sei sfide nelle quali conterà la capacità di trasformare il lavoro della preparazione in equilibri già affidabili.

RANA VERONA-CUCINE LUBE CIVITANOVA

Il primo banco di prova per due candidate ai vertici arriva sabato 17 ottobre alle 18.00, al Pala MAGIS di Verona, dove la Rana Verona riceve la Cucine Lube Civitanova. La formazione di Fabio Soli può partire da riferimenti consolidati, mentre quella di Giampaolo Medei deve integrare una novità decisiva in regia: Simeon Nikolov. Micah Christenson avrà il compito di valorizzare la potenza di Noumory Keita e Rok Mozic, mantenendo coinvolti Paul Buchegger e i centrali. Per Verona, la tenuta della ricezione sarà fondamentale per distribuire il peso offensivo: Leonardo Scanferla può offrire stabilità, mentre Simone Anzani aggiunge esperienza nella lettura del gioco avversario. La pressione al servizio dovrà aiutare il muro a individuare le uscite della nuova regia marchigiana.

Civitanova cercherà di rendere meno complicato il debutto nella massima serie italiana di Simeon Nikolov attraverso il lavoro di Fabio Balaso e degli schiacciatori. Mattia Bottolo ed Eric Loeppky possono contribuire agli equilibri del primo tocco, consentendo al palleggiatore di alternare le soluzioni senza diventare prevedibile. L’intesa con il fratello Aleksandar sarà uno dei motivi di interesse, ma la Lube avrà bisogno anche del contributo del rinnovato reparto centrale. Nei palloni lontani dalla rete conteranno scelta dei colpi e coperture, per evitare che Verona trovi occasioni comode di contrattacco.

VALSA GROUP MODENA-ITAS TRENTINO

Una sfida tra ambizioni di crescita e aspirazioni da scudetto attende il pubblico del PalaSport G. Panini, domenica 18 ottobre alle 19.00. La Valsa Group Modena affronta l’Itas Trentino, che ritrova Daniele Lavia e Alessandro Michieletto e può nuovamente contare sulla coppia di schiacciatori centrale nella costruzione del proprio gioco.

Modena dovrà cercare un attacco distribuito, evitando di affidare ogni soluzione difficile a Nik Mujanovic. La regia di Amir Tizi-Oualou può utilizzare l’esperienza di Thomas Jaeschke e le qualità di Luca Porro e Arthur Bento, oltre alle opzioni al centro. Roberto Russo, Gabriele Di Martino e Pardo Mati possono rendere più varia la costruzione, a condizione che la ricezione permetta di servirli con continuità.

Trento proverà a imporre la velocità di Riccardo Sbertoli, coinvolgendo Theo Faure e alternando attacchi di banda e primi tempi. Il recupero di Lavia e Michieletto restituisce qualità sia nella finalizzazione sia nella gestione dei palloni meno puliti. Per la squadra di Lorenzo Tubertini sarà importante trasformare le difese in punti, senza concedere troppe seconde opportunità all’Itas. Il confronto fra Luke Perry e Gabriele Laurenzano in seconda linea contribuirà alla qualità delle ricostruzioni.

PALLAVOLO PADOVA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA

Il programma domenicale si apre alle 17.00 alla Kioene Arena, con la Pallavolo Padova impegnata contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I veneti devono trovare rapidamente una struttura affidabile dopo numerosi cambiamenti; gli emiliani cercano un contributo offensivo equilibrato dopo le partenze di Robertlandy Simon ed Efe Mandiraci.

Padova avrà bisogno di una ricezione capace di sostenere Arshia Behnezhad, consentendogli di utilizzare più attaccanti. Amir Mohammad Golzadeh rappresenta un riferimento importante, ma il contributo di Mattia Orioli e Alessandro Bristot sarà necessario per allargare le soluzioni. Francesco D’Amico dovrà aiutare la seconda linea a reggere la battuta ospite, evitando che la costruzione si riduca a palloni alti facilmente leggibili.

Piacenza può affidarsi all’intesa fra Paolo Porro e Alessandro Bovolenta, chiamato a un ulteriore passo avanti. Cooper Robinson, José Miguel Gutierrez e Nikola Brboric offrono alternative sulle bande, mentre Gianluca Galassi e Merrick McHenry possono incidere al centro. La squadra di Dante Boninfante parte con maggiori ambizioni, ma dovrà accompagnare il potenziale con continuità, limitando gli errori e mantenendo ordinata la fase di muro-difesa.

CISTERNA VOLLEY-ALLIANZ MILANO

L’organizzazione del gioco sarà una delle chiavi del confronto in programma domenica 18 ottobre alle 18.00, al Palasport di Cisterna di Latina, tra Cisterna Volley e Allianz Milano. Entrambe presentano elementi nuovi da integrare, con gli ospiti che hanno cambiato allenatore e diagonale. Cisterna può utilizzare l’esperienza di Filippo Lanza per sostenere le fasi più complicate, affiancandola alle possibilità offensive di Giulio Magalini, Noa Duflos-Rossi e Tommaso Barotto. Una buona ricezione permetterebbe di cercare Daniele Mazzone e Shikun Peng, impedendo al muro milanese di concentrarsi sulle bande. Sarà importante anche mantenere pazienza contro la presenza a rete di Simon.

Per l’Allianz di Guillermo Falasca, il debutto servirà a verificare l’intesa della distribuzione con Basil Dermaux e con gli schiacciatori. Recine, Otsuka, Rotty e Tatarov consentono combinazioni differenti, ma l’equilibrio fra ricezione e attacco dovrà guidare le scelte. La battuta può aiutare Milano a semplificare il lavoro del muro; al contrario, lasciare ai padroni di casa la possibilità di costruire vicino alla rete renderebbe più difficile controllare la partita.

ACQUA SANT’ANNA CUNEO-SIR SUSA SCAI PERUGIA

I campioni d’Italia debuttano domenica 18 ottobre alle 18.00, al Palasport di Cuneo, contro l’Acqua Sant’Anna Cuneo. La Sir Susa Scai Perugia conserva un nucleo di altissimo livello, ma deve inserire Ferre Reggers nella diagonale e assestare la seconda linea dopo gli addii di Massimo Colaci e Yuki Ishikawa. Simone Giannelli dispone delle qualità di Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, oltre a un reparto centrale ricco di alternative. Reggers aggiunge una soluzione potente anche sui palloni meno comodi, obbligando Cuneo a lavorare con attenzione sulle traiettorie e sulle coperture difensive. Allontanare la regia dalla rete sarà utile, ma servirà poi contenere la capacità delle bande perugine di risolvere l’azione.

Cuneo dovrà cercare ordine attraverso Manuel Coscione e Domenico Cavaccini, sfruttando Leandro Mosca al centro e il contributo di Poriya Hossein Khanzadeh ed Ethan Champlin. Ridurre gli errori e rendere produttivi i contrattacchi sarà essenziale per sostenere il confronto. Perugia parte nettamente favorita, ma la precisione del cambio palla e l’attenzione nei passaggi meno brillanti saranno importanti anche per la formazione di Angelo Lorenzetti.

TINET PRATA DI PORDENONE-VERO VOLLEY MONZA

La neopromossa Tinet Prata di Pordenone comincia la propria avventura domenica 18 ottobre alle 18.00, al Palasport Crisafulli di Pordenone, ospitando la Vero Volley Monza. Una partita che mette di fronte due gruppi nei quali la crescita dei singoli dovrà tradursi in continuità collettiva.

Prata mantiene riferimenti come Alessio Alberini, Nicolò Katalan e Jernej Terpin, affiancati dagli innesti di Kirill Klets, Wout D’Heer e Jacopo Larizza. Nooa Marttila amplia le alternative in banda insieme a Lukas Bergmann, offrendo a Simone Di Tommaso possibilità di adattamento. La priorità sarà sostenere il cambio palla senza forzare ogni attacco, sfruttando anche le coperture per costruire nuove occasioni. Monza punta sulla crescita di Andrew Rowan, Diego Frascio e Zhasmin Velichkov, sostenuti dall’esperienza di Thomas Beretta, Jacopo Massari e Nicola Pesaresi. La lucidità nei finali e la gestione degli scambi prolungati possono spostare gli equilibri: entrambe dovranno cercare incisività al servizio, accompagnandola con una ricostruzione ordinata per capitalizzare le opportunità.