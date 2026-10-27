United Rugby Championship, Lorenzo Pani torna alla Benetton Treviso

Lorenzo Pani torna alla Benetton Treviso. L’estremo ha firmato un contratto con la franchigia trevigiana valido dal 1° novembre 2026 al 30 giugno 2029, lasciando le Zebre Parma dopo quattro stagioni. Classe 2002, Pani è un giocatore dotato di velocità, qualità tecniche e spiccate capacità offensive, e sarà a disposizione di coach Pivac per il reparto dei trequarti.

Nato a Firenze, Pani si è formato tra Sesto Rugby, Cavalieri Union Prato e Accademia Fir. Ha esordito tra i professionisti proprio a Treviso nel 2021/22, con 3 presenze, prima del passaggio alle Zebre nell’aprile 2022: 39 gettoni e 9 mete in quattro anni. In Nazionale ha debuttato contro la Scozia nel luglio 2023 e ha segnato all’Uruguay ai Mondiali. La sua meta al Galles nel Sei Nazioni 2024 è stata premiata come la più bella del torneo. In azzurro conta 14 caps e 15 punti.

Il presidente e ceo biancoverde Antonio Pavanello spiega che l’arrivo risponde all’esigenza di ampliare le opzioni dello staff tecnico, dopo l’infortunio di Flook e l’impiego di Mey come centro. “Lorenzo rappresenta un’opzione in più nel triangolo allargato, un giocatore di qualità che conosciamo bene”, sottolinea. Pavanello ringrazia anche le Zebre per la disponibilità.

“Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di mettermi in gioco, dimostrare le mie qualità e contribuire agli obiettivi della squadra. Vestire questa maglia rappresenta per me un’opportunità straordinaria. Arrivo a Treviso con tanta voglia di lavorare, crescere e alzare continuamente l’asticella, in un contesto competitivo e stimolante“ le parole, invece, di Pani.