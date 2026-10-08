United Rugby Championship: la Benetton Treviso cerca il primo successo in casa Scarlets

Sabato 10 ottobre alle 18.30 (diretta su Sky Sport Arena, NOW e SkyGo) la Benetton Treviso va al Parc y Scarlets di Llanelli per il terzo turno dello United Rugby Championship. È la prima trasferta stagionale per la squadra di Wayne Pivac, che finora ha giocato due volte al Monigo senza vincere.

I biancoverdi arrivano dal pareggio all’esordio contro Newport e dalla sconfitta di misura contro il Connacht. Due partite in cui è mancato il guizzo decisivo, con il rammarico per i troppi palloni persi, 19 i turnover concessi contro gli irlandesi. Per i Leoni è l’occasione di sbloccarsi lontano da casa, un aspetto su cui lavorano da anni.

Anche gli Scarlets sono ancora a secco: hanno perso in casa il derby con Cardiff e in trasferta quello con Newport, e hanno un solo punto in meno dei trevigiani. Alla vigilia Niccolò Cannone avverte: “Gli Scarlets sono una squadra molto insidiosa, soprattutto in casa. Non ho rimembranze di aver fatto una partita semplice in Galles. Sappiamo che sarà una battaglia, sarà una guerra per il pacchetto degli avanti. Ci stiamo preparando e andiamo in Galles per proporre la migliore versione di noi stessi in campo. Poi il risultato sarà quel che sarà”.

SCARLETS – BENETTON TREVISO

Scarlets: Blair Murray, Ellis Mee, Eddie James, Joe Hawkins, Macs Page, Sam Costelow, Dane Blacker; Kemsley Mathias, Ryan Elias, Henry Thomas, Will Evans, Alex Groves, Sam Lousi, Josh Macleod, Osian Williams

In panchina: John McKee, Sam O’Connor, Harri O’Connor, Harvey Cuckson, Fletcher Anderson, Gareth Davies, Joe Roberts, Johnny Williams

Benetton: Matt Gallagher, Louis Lynagh, Francois Mey, Leonardo Marin, Onisi Ratave, Jacob Umaga, Alessandro Garbisi; Mirco Spagnolo, Siua Maile, Giosuè Zilocchi, Niccolò Cannone, Mattia Midena, Giulio Marini, Federico Ruzza, Michele Lamaro

In panchina: Bautista Bernasconi, Matias Medrano, Simone Ferrari, Sootala Fa’aso’o, Jadin Kingi, Louis Werchon, Jean Smith, Federico Zanandrea