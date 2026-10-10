United Rugby Championship: Benetton, ennesima rimonta subita. Cade con gli Scarlets

Terza giornata di United Rugby Championship amara per la Benetton, che a Llanelli butta via un vantaggio di quattordici punti e cede 27-26 agli Scarlets, al termine di una partita decisa solo da un piazzato a pochi minuti dalla fine. I trevigiani, reduci da un pareggio all’esordio e da una sconfitta di misura, avevano preso in mano il match nel primo tempo, ma si sono fatti rimontare ancora una volta. Gli Scarlets, arrivati a questo appuntamento con due ko alle spalle, ritrovano così il primo successo stagionale.

Avvio vivace a Llanelli, dove al 3′ gli Scarlets colpiscono subito, con Dane Blacker che prepara l’azione e Sam Lousi che schiaccia in meta dopo l’assalto dei gallesi a pochi metri dalla linea. Sam Costelow trasforma per il 7-0. La Benetton però reagisce con decisione e al 9′ una maul irresistibile non può essere fermata e Siua Maile deposita l’ovale oltre la linea, con Jacob Umaga che dalla piazzola riporta la sfida in parità sul 7-7.

Nella seconda metà del primo tempo la Benetton prende in mano la partita. Al 23′ Onisi Ratave si procura la meta con una giocata personale e Jacob Umaga trasforma per il 7-14. Al 33′ Francois Carlo Mey sembra involarsi oltre la linea al termine di un’azione fatta di passaggi incisivi, ma la meta viene annullata. Poco male per i trevigiani, che al 37′ trovano comunque il bersaglio. Dopo una serie di pick and go, Michele Lamaro schiaccia in area di meta e Umaga non sbaglia dalla piazzola. Si va verso l’intervallo con la Benetton avanti 7-21.

Nella ripresa gli Scarlets rientrano in campo con un altro spirito e rimettono subito in discussione il risultato. Al 52′ un intercetto perfettamente temporizzato di Blair Murray vale la meta, e Sam Costelow trasforma per il 14-21. Il pareggio viene sfiorato poco dopo. Al 56′ un’azione penetrante dei gallesi porta alla meta di Ellis Mee, che avvicina ulteriormente i padroni di casa. Il punteggio è ora di 19-21, con la Benetton che vede ridursi drasticamente il vantaggio.

Negli ultimi 20 minuti la sfida si decide sul filo di lana. Al 65′ un calcio a seguire degli Scarlets permette a Ellis Mee di schiacciare in meta e di completare la doppietta, per il sorpasso sul 24-21. La Benetton non si arrende: al 71′ recupera palla e un calcio di Marin, con Louis Lynagh che ne approfitta e va in meta, riportando avanti i trevigiani sul 24-26. Quando sembra fatta per gli ospiti, al 79′ Sam Costelow è glaciale dalla piazzola e firma il 27-26 con cui i gallesi la spuntano in rimonta.