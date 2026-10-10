Toto Wolff: “Complicato lavorare con due macchine, Kimi migliora con gli aggiornamenti”

Dopo una giornata di lavoro assai ardua, Toto Wolff può contare sulla seconda fila raccolta da Andrea Kimi Antonelli in occasione delle qualifiche del GP di Singapore, atto numero diciassette del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana in quel di Marina Bay.

Una volta intercettato dai media, il Direttore Tecnico della Mercedes ha analizzato allungo quanto successo in questo sabato assai denso, complice anche la Sprint Race svoltasi questa mattina: “E’ stato complicato perché avevamo due auto diverse in pista – ha detto Wolff – Devo dire che i meccanici hanno fatto un lavoro incredibile nel mettere insieme l’auto”.

Wolff ha poi proseguito: “George ha fatto un lavoro davvero buono, e dal lato di Kimi, sai, gli aggiornamenti sembrano aver funzionato ora. Lui e i suoi ingegneri hanno risolto i problemi, e ci siamo avvicinati sempre di più, e alla fine ci mancava un decimo e mezzo o due decimi, e questo è almeno per le qualifiche positivo“.

In ultimo l’austriaco ha aggiunto: “Errore di Russell nella Sprint? Quando ho visto la bandiera gialla uscire, non pensavo fosse lui, perché non potevo immaginare che George facesse un errore del genere. La potenza è arrivata nel momento in cui non se l’aspettava, ed era sulla linea bianca. Guidare in testa è sempre complicato, perché stai cercando di capire quanto velocemente puoi passare nelle curve. Quindi non è proprio da George, può capitare”.