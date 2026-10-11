Tecnologia, intelligenza artificiale e JSS: la nuova frontiera della ginnastica artistica e cosa cambierà ai Mondiali

La tecnologia sta ricoprendo un ruolo sempre più significativo nell’Universo della Polvere di Magnesio e ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre, si farà un ulteriore passo in avanti con lo sviluppo del Fujitsu Judging Support System, che la Federazione Internazionale ha studiato, elaborato e realizzato in collaborazione con l’azienda giapponese che ha nominato il software.

L’obiettivo di questo sistema è quello di garantire sempre più correttezza e trasparenza nei giudizi, cercando una corrispondenza reale ed effettiva tra il Codice dei Punteggi e l’esecuzione degli atleti. Il Judging Support System (JSS) adotta telecamere e analisi del movimento, misurando nel dettaglio ogni singolo e elemento e fornendo così ai giudici una prospettiva più accurata e meticolosa che consenta di esprimere un riscontro ancora più veritiero.

World Gymnastics ha voluto precisare che le misurazioni, ottenute con il Multi-Angle View, sono molto più precise rispetto a quelle percepite dall’occhio umano. Entrando ulteriormente nel dettaglio tecnico, quattro telecamere 2K raccolgono le immagine e le passano allo Skeleton Recognition, che individuano le articolazioni dei ginnasti e le trasformano in coordinate. A seguire, l‘intelligenza artificiale collega i vari punti, ottiene uno scheletro digitale e si calcolano una serie di parametri biomeccanici, come l’arco del tronco, la posizione del corpo rispetto a un attrezzo, l’angolo delle anche e del ginocchio, l’ampiezza della divaricata etc.

Il risultato viene confrontato con ciò che viene riconosciuto nel Codice dei Punteggi e l’Element Recognition riporta il dato finale. JSS non sostituirà la giuria umana, ma sarà semplicemente un supporto ulteriore per i giudici, che avranno a disposizione anche il Real Time Judging, ovvero uno strumento che permetterà di registrare in maniera rapida le penalità da parte della giuria che valuta l’esecuzione nelle singole specialità.