Simone Biles racconta la sua malattia: “La pelle si desquama, ho due patologie cutanee”. La paura della morte e il futuro

Simone Biles ha gareggiato per l’ultima volta nell’agosto del 2024, in occasione delle Olimpiadi di Parigi: la ginnasta più forte e vincente di tutti i tempi riuscì a scacciare i fantasmi dei problemi avuti ai Giochi di Tokyo 2020, conquistando la medaglia d’oro nel concorso generale individuale e nella gara a squadre prima di brillare anche nelle finali di specialità. Negli ultimi due anni la fuoriclasse statunitense non si è più vista in pedana, si è sposata e si è concentrata sull’attività al di fuori della palestra, lasciando comunque aperta la porta su un suo possibile ritorno agonistico in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La 29enne riferì di un momento estremamente difficile a inizio giugno: “Di solito non condivido cose del genere perché tengo alla privacy. Ma rischiare di morire non era certo nei miei piani all’inizio di questa settimana“. L’atleta aveva postato, sui propri profili social, una foto del suo braccio destro con tre braccialetti di tipo medico, e lo screenshot di un cardiofrequenzimetro: “Sono stata a letto a riposare questa settimana, vi spiegherò prima o poi, ma un saluto speciale a tutti i miei cari che mi hanno contattata, si sono informati su come stavo, mi hanno fatto visita e/o mi hanno mandato dei fiori. Vi voglio bene“.

Soltanto nelle ultime ore, a quasi quattro mesi di distanza da quei momenti, la sei volte Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale è entrata ulteriormente nel dettaglio e si è soffermata sulla propria condizione medica in un’intervista concessa alla testata statunitense Today: “Tutto è iniziato ancora prima delle Olimpiadi di Parigi: vedevo la mia pelle desquamarsi sulle braccia e sul cuoio capelluto. Mi sono state diagnosticate due patologie cutanee: eczema sulle braccia e dermatite seborroica sul cuoio capelluto“.

In estate aveva notato un’eccessiva desquamazione di alcune zone della sua pelle, motivo per cui è stata ricoverata in ospedale e ha temuto il peggio. Simone Biles ha dichiarato di aver parzialmente risolto la situazione grazie a dei professionisti di fiducia e ora deve applicare prodotti specifici sulle zone interessate, assumendo dei farmaci: “Adesso mi sento meglio. Ho ancora un percorso lungo da fare, ma sto decisamente meglio rispetto a qualche mese fa“.