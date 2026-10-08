Shelton: “Punto alle ATP Finals e voglio chiudere il 2026 tra i primi cinque”

La finale persa agli US Open con Zverev deve rappresentare il punto di partenza per puntare sempre più in alto. Nel mirino di Ben Shelton ci sono ora la conquista del posto alle ATP Finals e la possibilità di chiudere il 2026 tra i primi cinque del mondo per ripartire poi di slancio all’inizio del 2027. Il tennista americano si è concesso ai microfoni dell’ATP prima del suo esordio a Shanghai.

Sulla voglia di arrivare alle ATP Finals: “Rappresenta una enorme motivazione per me. Voglio essere a Torino, tra gli otto giocatori che si contenderanno il titolo. Voglio anche chiudere per la prima volta in carriera la stagione tra i primi cinque del mondo. Ci sono tanti obiettivi per cui guardare con entusiasmo al finale di stagione. Sono felice di trovarmi in questa posizione, con la possibilità di competere per qualcosa di importante. Penso di essere in una buona posizione, ma c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Sul rapporto con Shanghai: “A Shanghai ho ottenuto il mio primo grande risultato a livello Masters e conquistato alcune vittorie importanti. È un posto speciale e credo che questo sia uno dei migliori tornei Masters del circuito. È organizzato benissimo, il Campo Centrale è fantastico e per me questo torneo ha rappresenta sempre un’esperienza positiva. Spero di poter fare un ulteriore passo avanti e ottenere un risultato ancora più importante”.

Sulla passione per il tennis dei tifosi cinesi: “È pazzesco. Dal momento in cui atterri in aeroporto, è uno dei pochi Paesi in cui trovi già i tifosi ad aspettarti, che urlano e fanno il tifo. È una sensazione davvero speciale. Qui mi sento apprezzato e accolto e le persone amano il tennis. È stato davvero bello vedere crescere il numero dei tifosi nel corso degli anni”.