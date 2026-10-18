Rugby, Challenge Cup: Treviso rimonta, ma poi cede a Castres

Esordio amaro in Challenge Cup per la Benetton, che cade 18-9 a Castres nel primo turno. I francesi, avanti 8-0 all’intervallo con la meta di Botti, sembravano controllare il match, ma Treviso ha ribaltato il punteggio con tre piazzati di Umaga prima di subire la reazione finale: Le Brun riporta avanti i suoi e la meta di Bages al 77′ chiude i conti.

Il Castres parte forte e al 6’ passa avanti con la punizione di Le Brun (3-0), poi continua a martellare con i suoi avanti. Ma nonostante ciò non sfonda, mentre la Benetton difende con ordine e prova a contrattaccare, anche se non si muove il risultato.

Il Castres allunga al 31’ con la meta di Botti, ma Le Brun sbaglia la trasformazione e il punteggio resta sull’8-0. Al 35’ il numero 10 francese fallisce anche una punizione, lasciando il Benetton ancora in partita. Treviso prova a rientrare appoggiandosi ai suoi avanti, ma non trova punti.

Nella ripresa la Benetton cambia volto e, con tre piazzati di Umaga (50’, 55’ e 59’), ribalta il match passando dall’8-0 all’8-9. Il Castres perde campo e disciplina, e i troppi falli permettono a Treviso di trovare punti senza ancora schiacciare in meta.

Il Castres riprende il comando al 68’ con il piazzato di Le Brun (11-9), mentre Umaga fallisce il calcio del possibile sorpasso al 73’. Al 77’ la mischia francese costruisce l’allungo decisivo: Bages schiaccia e Le Brun trasforma per il 18-9 finale, che chiude la partita con le mete di Botti e Bages per i padroni di casa.