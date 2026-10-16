Rugby, Challenge Cup: Castres-Benetton, i Leoni a caccia della prima vittoria stagionale

Domenica 18 ottobre alle 18.30 il Benetton Treviso gioca allo Stade Pierre Fabre contro il Castres Olympique, nel primo turno della Challenge Cup 2026/27, la seconda competizione europea per club. Le due squadre sono nella Pool 2 con Lione, Newcastle Red Bulls, Scarlets e Hollywoodbets Sharks. Ogni squadra gioca quattro partite, due in casa e due in trasferta, e le migliori accedono agli ottavi.

Il Castres è tredicesimo in Top 14 con due vittorie in sei turni. Ha perso 8-7 in casa contro il Tolosa, che aveva schierato una formazione molto rimaneggiata, e 35-26 a Pau, dove ha incassato quattro mete. Il pubblico di Castres è caldo e la squadra rende meglio in casa, come ha ricordato Rhyno Smith alla vigilia.

Di contro la Benetton cerca una prima vittoria. La squadra di Wayne Pivac, al suo primo anno a Treviso, in URC ha pareggiato con i Dragons, perso con il Connacht e poi perso 27-26 a Llanelli con gli Scarlets, dopo essere stata avanti 21-7 all’intervallo. Il problema è il calo nella ripresa, e Smith ha insistito proprio sull’energia da mantenere negli ultimi minuti. L’estremo sudafricano rientra dall’infortunio al ginocchio.

La Benetton ha una rosa di qualità, con il capitano Lamaro, Umaga e Garbisi, Marin e Mey al centro, e Lynagh e Ratave sulle ala. Su un campo difficile come quello del Castres sarà decisiva la capacità di tenere la partita sul 80 minuti. Castres è leggermente favorito per il fattore campo, ma la sua stagione è poco brillante e la partita resta aperta. Per la Benetton un risultato positivo sarebbe importante.