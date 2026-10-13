Rugby: al via la Challenge Cup, in campo Zebre e Benetton

Prende il via venerdì 16 ottobre la Challenge Cup 2026-27 di rugby, la seconda competizione europea per club. Nel primo turno della fase a gironi sono in programma nove partite in tre giorni. Le due italiane giocano una in casa e una in trasferta: le Zebre Parma ospitano l’Ulster sabato, il Benetton Treviso va in Francia a far visita al Castres domenica. Tutti gli orari sono italiani.

Si comincia venerdì 16 ottobre alle 21 con due gare in contemporanea: i Dragons ricevono il Perpignan e l’Edimburgo ospita i francesi del Tolone. Il sabato si apre alle 14 con altre due partite: i georgiani Black Lion affrontano gli Ospreys e il Lione riceve gli Hollywoodbets Sharks. Alle 16.15 allo stadio Lanfranchi di Parma le Zebre sfidano l’Ulster, mentre in serata, alle 21, gli Scarlets giocano in casa contro i Newcastle Red Bulls.

La domenica 18 ottobre alle 14 sono in campo il Bayonne, che riceve i sudafricani dei Toyota Cheetahs, e gli Harlequins, che ospitano il Vannes. Chiude il turno alle 18.30 la sfida allo stadio Pierre Fabre tra il Castres e il Benetton, che cerca un esordio positivo in trasferta.

Challenge Cup – primo turno

Dragons v Perpignan

Edimburgo v Tolone

Black Lion v Ospreys

Lione v Hollywoodbets Sharks

Zebre Parma v Ulster

Scarlets v Newcastle Red Bulls

Bayonne v Toyota Cheetahs

Harlequins v Vannes

Castres v Benetton