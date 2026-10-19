Rebeca Andrade, ritorno regale ai Mondiali! Saraiva la migliore alla trave, il Brasile ringrazia le capitane

Rebeca Andrade ha fatto il proprio grande ritorno ai Mondiali di ginnastica artistica, a tre anni di distanza dall’ultima apparizione, quando fu seconda nel concorso generale individuale e con la squadra, conquistando il titolo iridato al volteggio. Dopo essere salita sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 per ben quattro volte (trionfo al corpo libero, argento all-around e alla tavola, bronzo nel team event), la fuoriclasse brasiliana si era presa una stagione intera di pausa e in questa annata agonistica aveva disputato soltanto i PanAm Games e una tappa di World Challenge Cup.

Presentatasi alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) in un ottimo stato di forma, la 27enne ha deciso di non impegnarsi sul giro completo e di concentrarsi soltanto su due attrezzi: alla trave è caduta e ha comunque ottenuto un significativo 13.000, non sufficiente per meritarsi la finale di specialità; al volteggio ha stampato 14.400 con il doppio avvitamento, sul secondo salto ha portato a casa 14.166, ha conseguito i due decimi di bonus per gli atterraggi stoppati e ha totalizzato un notevole 14.533, utile per issarsi al comando della graduatoria davanti alla statunitense Claire Pease (14.283).

La sua compagna di squadra Flavia Saraiva ha dimostrato ancora una volta grandissima eleganza e caratura acrobatica alla trave, dove è da anni una delle ginnaste più espressive in assoluto. La 27enne, curiosamente mai a medaglia tra Olimpiadi e Mondiali su questo attrezzo (fu quarta lo scorso anno), è stata valutata con un roboante 14.400 (6.1 il D Score) e si è issata in prima posizione, con tutte le carte in regola per puntare all’agognato podio. Manila Esposito è scivolata in terza posizione, ma ha ormai ipotecato la finale di specialità, proprio come Elisa Iorio alle parallele asimmetriche.

Ci si aspettava tanto dal corpo libero di Saraiva, che è stata davvero splendida nell’interpretazione, ma è stata punita in maniera eccessiva (12.866, 5.4) e sarà fuori dall’atto conclusivo. Con 13.000 al volteggio (un solo avvitamento) e 13.300 sugli staggi ha chiuso il giro completo in 53.566, utili per la decima piazza provvisoria. Grazie alle due capitane, il Brasile ha totalizzato 159.131 punti e si è issato al settimo provvisorio: anche se subiranno il sorpasso dalla Cina, saranno qualificate alla finale a squadre. La Gran Bretagna viaggia verso l’eliminazione…