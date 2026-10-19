Questa è la Russia delle riserve? Show senza Melnikova ai Mondiali: scavalcata l’Italia, USA spaventati

Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo e Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale), Viktoriia Listunova e Anna Kalmykova non avevano ricevuto il visto dalle autorità dei Paesi Bassi per entrare nella Nazione che sta ospitando i Mondiali 2026 di ginnastica artistica. Una decisione non motivata in maniera ufficiale, ma che ha uno chiaro sfondo politico, nonostante la Russia sia stata regolarmente riabilitata dal CIO ormai da mesi e abbia ricevuto il diritto di partecipare a eventi internazionali.

Si pensava che la misura avrebbe depotenziato in maniera enorme la corazzata capace di trionfare nella gara a squadre agli ultimi Europei e invece le seconde linee, le cosiddette riserve, quella che veniva dipinta come Russia B e che sembrava non poter battagliare per le posizioni di vertice alla AHOY Arena, ha tirato fuori gli artigli e ha illuminato il turno preliminare, sorpassando l’Italia e chiudendo al secondo posto provvisorio con il punteggio di 163.662.

La Russia ha sensibilmente avvicinato gli USA (164.529) e mercoledì sera lotterà per una medaglia nella finale della gara a squadre, con l’annessa possibilità di conquistare il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Una rotazione superlativa alle parallele asimmetriche: 14.400 di Alena Glotova, 13.833 di Milana Kaiumova, 14.266 di Liudmila Roshchina; un’impeccabile tenuta alla trave con il 13.466 di Roshchina, il 13.666 di Glotova, il 13.400 di Us; un paio di sorprese al corpo libero (13.266 di Roshchina e 12.966 di Aleksandra Anufrieva); una prova di dostanza al volteggio (41.533).

Liudmila Roshchina si è inserita al terzo posto nel concorso generale individuale (55.098), alle spalle dell’algerina Kaylia Nemour (55.999) e della statunitense Skye Blakely (55.465): venerdì sera sarà tra le pretendenti alle medaglia sul giro completo. Alena Glotova si è inserita in sesta posizione sugli staggi (14.400), alle spalle di Elisa Iorio (quarta con 14.466) e davanti a Giulia Perotti (settima con 14.366).

Manila Esposito resta seconda alla trave (14.200), ma è uscita dalla top-8 al corpo libero dopo aver subito l’inatteso sorpasso delle inattese canadese Lia Grace Redick (13.433, seconda a due decimi dalla statunitense Reese Esponda) e Lia-Monica Fontaine (13.366, quarta). Il Canada è salito al sesto posto con 160.130 e ha superato la Gran Bretagna (158.963), che ora rischia l’esclusione dalla finale a squadre.