Quando MotoGP e F1 oggi (9 ottobre): orari prove libere e qualifiche Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Venerdì 9 ottobre inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Da seguire una sessione di prove libere e le Sprint Qualifying del GP di Singapore per quanto riguarda la F1, a Mandalika spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP di Indonesia per la MotoGP.

Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti asiatici, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. In F1 si determinerà la griglia di partenza per la Sprint Race del sabato, mentre in MotoGP si disputeranno alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere e delle Sprint Qualifying di F1 e delle prove libere e pre-qualifiche di MotoGP in programma venerdì 9 ottobre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 9 ottobre

03.00-03.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

03.50-04.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

04.45-05.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

07.15-07.50 Moto3, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

08.05-08.45 Moto2, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

09.00-10.00 MotoGP, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

10.30-11.30 F1, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

14.30 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.