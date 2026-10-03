Quando MotoGP e F1 oggi (4 ottobre): orari gare, programma TV8 e Sky

Oggi domenica 4 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP del Bahrain per quanto riguarda la F1 e GP del Giappone per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Sepang (Malesia, dove si corre eccezionalmente per la massima categoria automobilistica) e di Moteggi.

La gara della F1 è prevista alle ore 09.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 07.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi, ma gli appassionati di motori dovranno prepararsi a una vera e propria maratona: appena terminata la gara in terra nipponica, bisognerà subito sintonizzarsi sulla Malesia per non perdersi nemmeno un minuto dei due eventi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 4 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista la differita su TV8 per la MotoGP e la F1.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 4 ottobre

02.40-02.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

04.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

05.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

07.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

09.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 15.00, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 15.00, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per le gare di tutte le classi e il warm-up della MotoGP, per gli abbonati.

Differita tv: TV8, gratis, con i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.00, Moto2 alle ore 12.15, MotoGP alle ore 14.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it, gratis, con i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.00, Moto2 alle ore 12.15, MotoGP alle ore 14.00.

Diretta testuale: OA Sport.