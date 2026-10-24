Quando MotoGP e F1 oggi (25 ottobre): orari gare, programma TV8 e Sky

Oggi domenica 25 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP degli USA per quanto riguarda la F1 e GP d’Australia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui tracciati di Austin e Phillip Island, alla sua ultima apparizione nell’universo delle due ruote.

La gara della F1 è prevista alle ore 21.00, mentre per la MotoGP occorrerà puntare la sveglia alle ore 04.00 (ora solare, che entrerà in vigore proprio stanotte). Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi, ma occorrerà una levataccia per seguire il Motomondiale e poi in prima serata si potrà gustare la gara in Texas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 25 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista la differita su TV8 per la MotoGP e la F1.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 25 ottobre

00.40-00.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

02.00 (ora legale) Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

02.15 (ora solare) Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

04.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

21.00 F1, gara Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 22.30, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 22.30, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le gare, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per il warm-up, per gli abbonati.

Differita tv: TV8, gratis, con i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.00, Moto2 alle ore 12.15, MotoGP alle ore 14.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it, gratis, con i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.00, Moto2 alle ore 12.15, MotoGP alle ore 14.00.

Diretta testuale: OA Sport.