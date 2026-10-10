Quando MotoGP e F1 oggi (11 ottobre): orari gare, programma TV8 e Sky

Oggi domenica 11 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP di Singapore per quanto riguarda la F1 e GP del di Indonesia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul tracciato cittadino della Città Stato asiatica e sul circuito di Mandalika.

La gara della F1 è prevista alle ore 14.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 09.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e ci sarà tutto il tempo per seguire comodamente i due eventi: terminata la prova sulle due ruote, ci si potrà concedere una mattinata di relax e un comodo pranzo, per poi seguire l’evento della massima categoria automobilistica a inizio pomeriggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 11 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista la differita su TV8 per la MotoGP e la F1.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 11 ottobre

04.40-04.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

06.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

07.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

09.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

14.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4k (canale 213), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 17.00, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 17.00, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati.

Differita tv: TV8, gratis, con i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.00, Moto2 alle ore 12.15, MotoGP alle ore 14.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it, gratis, con i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.00, Moto2 alle ore 12.15, MotoGP alle ore 14.00.

Diretta testuale: OA Sport.