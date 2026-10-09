Quando MotoGP e F1 oggi (10 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 10 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alle qualifiche e alla Sprint Race del GP di Singapore per quanto riguarda la F1, alle qualifiche e alla Sprint Race del GP di Indonesia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo in terra asiatica.

I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il migliore piazzamento possibile sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani e si contenderanno i primi punti del fine settimana. I centauri della MotoGP cercheranno di portare a casa punti importanti nella gara veloce che animerà il pomeriggio sul circuito di Mandalika e che si preannuncia altamente appassionante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, di qualifiche e Sprint Race della F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (sabato 10 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le le qualifiche e la Sprint Race di F1 e MotoGP.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 10 ottobre

02.40-03.10 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

03.25-03.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

04.10-04.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

04.50-05.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

05.15-05.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

06.45-07.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

07.10-07.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

07.40-07.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

08.05-08.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

09.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

11.00 F1, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8

15.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutte le sessioni, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP.