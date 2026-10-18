Quando la finale di Gabriele Targhetta ai Mondiali: orario cavallo con maniglie, tv, streaming

Gabriele Targhetta sarà uno dei tre finalisti dell’Italia maschile ai Mondiali di ginnastica artistica 2026, in corso di svolgimento a Rotterdam (Paesi Bassi) fino a domenica 25 novembre. Il fresco campione europeo del cavallo con maniglie ha infatti ottenuto il pass per l’ultimo atto nella sua specialità di riferimento anche sul palcoscenico della rassegna iridata.

Il nativo di Monza classe 2006 ha superato il taglio in qualificazione con il terzo punteggio (14.833), venendo preceduto in classifica solamente dall’armeno Hamlet Manukyan (14.933) e dal kazako Nariman Kurbanov (14.866). L’azzurro sarà dunque uno dei favoriti per il successo e potrà andare a caccia della sua prima medaglia mondiale nel pomeriggio di sabato 24 ottobre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della finale di Gabriele Targhetta nel cavallo con maniglie ai Mondiali di ginnastica artistica 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE GABRIELE TARGHETTA AI MONDIALI 2026

Sabato 24 ottobre

Terza gara dalle ore 14.00 (dopo corpo libero maschile e volteggio femminile) Finale cavallo con maniglie – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FINALE GABRIELE TARGHETTA MONDIALI 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.