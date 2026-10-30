Quando gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2026: orari partite 30 ottobre, avversarie, tv, streaming

Oggi venerdì 30 ottobre va in scena la quarta giornata degli Europei 2026 di curling: la rassegna continentale prosegue sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) e l’Italia sarà protagonista in tre partite di fondamentale importanza per la qualificazione alle semifinali. Si incomincerà alle ore 09.30 con un doppio impegno in contemporanea: entrambe le squadre disputeranno un incontro, novità figlia del nuovo format di gara compresso che ha caratterizzato questa manifestazione.

La skip Giulia Zardini Lacedelli, la vice Marta Lo Deserto, la second Elena Mathis e la lead Rachele Scalesse partiranno con i favori del pronostico con la Lettonia per continuare a inseguire il passaggio del turno. Lo kip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman e il lead Cesare Spiller dovranno vedersela contro i Paesi Bassi, alla vigilia del decisivo duello di domani contro la Scozia. Alle ore 18.30 una nuova sfida per le donne, attese dall’incrocio determinante contro la Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia giocherà oggi (venerdì 30 ottobre) agli Europei 2026 di curling. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport; per Italia-Germania saranno disponibili anche la diretta tv su RaiSportHD e la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING OGGI

Venerdì 30 ottobre

Ore 09.30 Italia vs Paesi Bassi (maschile)

Ore 09.30 Italia vs Lettonia (femminile)

Ore 18.30 Italia vs Germania (femminile) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per Italia-Germania, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per Italia-Germania, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per Italia-Germania, per gli abbonati; The Curling Channel per tutte le partite.

Diretta testuale: OA Sport per tutti gli incontri.