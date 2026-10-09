Quando gareggia l’Italia ai Mondiali di ginnastica artistica? Date, orari, suddivisione: come seguire gli azzurri

Si avvicinano a grandi passi i Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. Le qualificazioni serviranno a definire le otto squadre ammesse alla finale del team event (dove verranno messi in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028), i ventiquattro atleti che si contenderanno il titolo nel concorso generale individuale e gli otto meritevoli di disputare gli atti conclusivi di specialità.

Si incomincerà sabato 17 ottobre con la prima parte delle qualificazioni maschili, che proseguiranno e si concluderanno domenica 18 ottobre. Una volta terminata la sessione riservata agli uomini, si ripartirà nel pomeriggio di domenica con la parte inziale del turno preliminare, che andrà poi avanti lunedì 19 ottobre.

L’Italia gareggerà domenica 18 ottobre: gli uomini del DT Giuseppe Cocciaro saranno impegnati nella quinta di sei suddivisioni, alle ore 10.00, partiranno al cavallo con maniglie e gireranno con Belgio, Cina, Spagna e due gruppi misti; le ragazze del DT Enrico Casella gareggeranno nella terza di ben dieci suddivisioni, alle ore 19.40, partiranno alle parallele asimmetriche con il Messico e due gruppi misti), in chiusura della prima giornata e con poi tutto il lunedì da seguire per conoscere la propria sorte.

QUANDO GAREGGIA ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2026

Domenica 18 ottobre

Ore 10.00 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione: con l’Italia

Ore 19.40 Qualificazioni femminili, terza suddivisione: con l’Italia

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: da definire.

Diretta testuale: OA Sport.