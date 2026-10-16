Quando gareggia l’Italia ai Mondiali di ginnastica artistica 2026 e dove vederla in tv: orari, ordini di rotazione, streaming

Giornata di vigilia a Rotterdam (Paesi Bassi), dove dal 17 al 25 ottobre si disputeranno i Mondiali 2026 di ginnastica artistica. La rassegna iridata tornerà nella sua versione completa e ci sarà spazio per la disputa delle attesissime gare a squadre, che tra l’altro metteranno in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si preannuncia grandissimo spettacolo alla AHOY Arena, già a partire dai primi tre giorni di gara, il cui andamento determinerà lo sviluppo dell’intera rassegna iridata.

Si incomincerà sabato 17 ottobre con la prima parte delle qualificazioni maschili, che proseguiranno e si concluderanno domenica 18 ottobre. Una volta terminata la sessione riservata agli uomini, si ripartirà nel pomeriggio di domenica con la parte inziale del turno preliminare, che andrà poi avanti lunedì 19 ottobre. L’Italia gareggerà domenica 18 ottobre con entrambe le Nazionali, impegnate in due sessioni molto intense.

Gli uomini del DT Giuseppe Cocciaro scenderanno in pedana alle ore 10.00, partendo dal cavallo con maniglie: Yumin Abbadini, Gabriele Targhetta e compagni saranno impegnati nella quinta suddivisione e gireranno con Belgio, Cina, Spagna e due gruppi misti. Le ragazze del DT Enrico Casella si esibiranno alle ore 19.40, con inizio alle parallele asimmetriche, e saranno affiancate, nella terza suddivisione, dal Messico e da due gruppi misti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2026

Domenica 18 ottobre

Ore 10.00 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione: con l’Italia

Ore 19.40 Qualificazioni femminili, terza suddivisione: con l’Italia

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport.