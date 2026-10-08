Quando gareggia Gennaro Pirelli ai Mondiali di judo 2026: orari, tabellone, tv

Domani, venerdì 9 ottobre, nella sesta giornata di incontri a Baku, sede dei Mondiali di judo 2026, sarà la volta di Gennaro Pirelli nei -100 kg maschili: l’appuntamento azero è anche come valido per il ranking di qualificazione olimpica a Los Angeles 2028.

Il n.1 al mondo dei -100 kg, Gennaro Pirelli, potrebbe trovare sul proprio cammino degli avversari pericolosi sin da subito, come lo svizzero Daniel Eich al secondo turno e lo spagnolo Nikoloz Sherazadishvili agli ottavi, per poi rischiare di affrontare ai quarti l’ucraino Anton Savytskiy ed in semifinale il russo Niiaz Bilalov o il georgiano Ilia Sulamanidze.

Tutti gli incontri della sesta giornata dei Mondiali saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport Max e Rai Sport HD, in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale integrale dell’evento.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2026

Venerdì 9 ottobre

8.30 Eliminatorie -100 kg maschili (con Gennaro Pirelli)

16.00 Final block -100 kg maschili

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Sky Sport Max e Rai Sport HD.

Diretta streaming: Judo TV, finali anche su Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport

TABELLONE -100 KG MASCHILI

PIRELLI, Gennaro Bye

KROUSSANIOTAKIS, Georgios-EICH, Daniel

SADRUDINOV, Said-SHERAZADISHVILI, Nikoloz

FERREIRA, Giovani-GEORGIEV, Boris

SAVYTSKIY, Anton Bye

FLORENTINO, Robert-BRICENO, Thomas

BRASNJOVIC, Darko-HAN, Juyeop

SIBISAN, Alexandru-DUINOVS, Maksims

BILALOV, Niiaz Bye

CEESAY, Abdourahman-NIGHTINGALE, Axel

ELRAMLY, Omar-KORREL, Michael

BARRATT, Oliver-SARSENBAEV, Ernazar

SULAMANIDZE, Ilia Bye

VEG, Zsombor-MADZHIDOV, Dzhakhongir

KUCZERA, Piotr-BAYARTSENGEL, Khuderchuluun

GHIMBOVSCHI, Vadim-ZEKAJ, Shpati

GONCALVES, Leonardo Bye

MUNKHUU, Khuslen-KOSTOEV, Dzhafar

KEITA, Tanou Mamadou-GREGORY, Max

TURDIEV, Tulkinbek-BERTALANIC ZIZEK, Gal

ADAMIAN, Arman Bye

REYES, Kyle-FONSECA, Jorge

KOTSOIEV, Zelym-MAJANOV, Baymyrat

BULAJA, Milan-MATASEJE, Benjamin

CATHARINA, Simeon Bye

ARSENIE, Rares-SAGAIPOV, Caramnob

RIGBY, Jack-POLTUSHEV, Daut

SIMIN, Iosif-BALANTA, Francisco

ARAI, Dota Bye

TAHMAN ZAN, Franck Ulrick-HUANG, Fuchun

DARGOLTZ, Ivo-KIM, Seheon

MICHAEL, Aristos-SILVA MORALES, Ivan Felipe