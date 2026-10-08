Judo
Quando gareggia Gennaro Pirelli ai Mondiali di judo 2026: orari, tabellone, tv
Domani, venerdì 9 ottobre, nella sesta giornata di incontri a Baku, sede dei Mondiali di judo 2026, sarà la volta di Gennaro Pirelli nei -100 kg maschili: l’appuntamento azero è anche come valido per il ranking di qualificazione olimpica a Los Angeles 2028.
Il n.1 al mondo dei -100 kg, Gennaro Pirelli, potrebbe trovare sul proprio cammino degli avversari pericolosi sin da subito, come lo svizzero Daniel Eich al secondo turno e lo spagnolo Nikoloz Sherazadishvili agli ottavi, per poi rischiare di affrontare ai quarti l’ucraino Anton Savytskiy ed in semifinale il russo Niiaz Bilalov o il georgiano Ilia Sulamanidze.
Tutti gli incontri della sesta giornata dei Mondiali saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport Max e Rai Sport HD, in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale integrale dell’evento.
CALENDARIO MONDIALI JUDO 2026
Venerdì 9 ottobre
8.30 Eliminatorie -100 kg maschili (con Gennaro Pirelli)
16.00 Final block -100 kg maschili
PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: finali su Sky Sport Max e Rai Sport HD.
Diretta streaming: Judo TV, finali anche su Rai Play, Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport
TABELLONE -100 KG MASCHILI
PIRELLI, Gennaro Bye
KROUSSANIOTAKIS, Georgios-EICH, Daniel
SADRUDINOV, Said-SHERAZADISHVILI, Nikoloz
FERREIRA, Giovani-GEORGIEV, Boris
SAVYTSKIY, Anton Bye
FLORENTINO, Robert-BRICENO, Thomas
BRASNJOVIC, Darko-HAN, Juyeop
SIBISAN, Alexandru-DUINOVS, Maksims
BILALOV, Niiaz Bye
CEESAY, Abdourahman-NIGHTINGALE, Axel
ELRAMLY, Omar-KORREL, Michael
BARRATT, Oliver-SARSENBAEV, Ernazar
SULAMANIDZE, Ilia Bye
VEG, Zsombor-MADZHIDOV, Dzhakhongir
KUCZERA, Piotr-BAYARTSENGEL, Khuderchuluun
GHIMBOVSCHI, Vadim-ZEKAJ, Shpati
GONCALVES, Leonardo Bye
MUNKHUU, Khuslen-KOSTOEV, Dzhafar
KEITA, Tanou Mamadou-GREGORY, Max
TURDIEV, Tulkinbek-BERTALANIC ZIZEK, Gal
ADAMIAN, Arman Bye
REYES, Kyle-FONSECA, Jorge
KOTSOIEV, Zelym-MAJANOV, Baymyrat
BULAJA, Milan-MATASEJE, Benjamin
CATHARINA, Simeon Bye
ARSENIE, Rares-SAGAIPOV, Caramnob
RIGBY, Jack-POLTUSHEV, Daut
SIMIN, Iosif-BALANTA, Francisco
ARAI, Dota Bye
TAHMAN ZAN, Franck Ulrick-HUANG, Fuchun
DARGOLTZ, Ivo-KIM, Seheon
MICHAEL, Aristos-SILVA MORALES, Ivan Felipe