Quando Gabriele Targhetta in finale ai Mondiali? Programma corpo libero, orario, tv, streaming

Gabriele Targhetta si è qualificato alla finale al cavallo con maniglie dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. Il Campione d’Europa di specialità ha eseguito un esercizio di pregevole fattura nel turno di ammissione andato in scena domenica mattina e si è meritato l’accesso all’atto conclusivo su uno degli attrezzi più iconici dell’universo della Polvere di Magnesio, forte del terzo punteggio della sessione: 14.833 per il ventenne brianzolo, apprezzatissima per le difficoltà (5.9) e per la pulizia d’esecuzione.

L’allievo di Gianmatteo Centazzo si è presentato alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) con un chiaro obiettivo: lottare per la conquista di un medaglia, dall’alto di uno status di big internazionale che gli è ormai stato riconosciuto in maniera acclarata. Dopo il trionfo meritato due mesi fa a Zagabria, l’azzurro sarà ancora tra i grandi favoriti per salire sul podio e dovrà vedersela con alcuni rivali già battuti nella capitale croata, quando venne fermato da un blackout proprio prima di salire sul cavallo.

Gabriele Targhetta dovrà vedersela con gli armeni Hamlet Manukyan (14.933, primo nel turno preliminare) e Mamikon Khachatryan (14.733, terzo in qualifica) e con il kazako Nariman Kurbanov (14.866, secondo). Sembrano avere meno potenziale lo statunitense Patrick Hoopes (14.666), il sudcoreano Woong Hur (14.633), il belga Kilan van der Aa (14.600) e il giapponese Daiki Hashimoto (14.533, fresco Campione del Mondo all-around).

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre: le finali di specialità si disputeranno tra le ore 14.00 e le ore 18.00, la gara al corpo libero sarà la terza di giornata, dopo il corpo libero maschile e il volteggio femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale al cavallo con Gabriele Targhetta ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GABRIELE TARGHETTA IN FINALE AI MONDIALI

Sabato 24 ottobre

Terza finale dalle ore 14.00 Cavallo con maniglie: con Gabriele Targhetta

In precedenza, a partire dalle ore 14.00, si disputeranno nell’ordine la finale al corpo libero maschile e la finale al volteggio femminile.

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.