Quando Elisa Iorio e Giulia Perotti in finale ai Mondiali? Programma parallele, orario, tv, streaming

Elisa Iorio e Giulia Perotti si sono qualificate alla finale alle parallele asimmetriche dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. La fuoriclasse emiliana, alla sua quinta apparizione in una rassegna iridata, ha eseguito un esercizio di pregevole fattura nel turno di ammissione e si è meritata l’accesso all’atto conclusivo sugli staggi, forte del quarto punteggio della sessione: 14.466 per la veterana del gruppo, molto apprezzata per le spettacolari combinazioni di cui è capace e per un’uscita di rimarchevole caratura tecnica.

La 23enne ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia, su un attrezzo che spesso riserva grandi sorprese e colpi di scena, su cui la nostra portacolori si è sempre sentita a proprio agio. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Europei, l’azzurra inseguirà il suo primo alloro iridato a livello individuale, fronteggiando una concorrenza di primissimo piano e che si preannuncia molto livellata, a eccezione della super favorita della vigilia.

Salvo grosse caduta o errori molto gravi, l’algerina Kaylia Nemour si confermerà sul gradino più alto del podio (14.933 nel turno preliminare, con errore). Elisa Iorio dovrà vedersela in particolar modo con la tedesca Helen Kevric (14.766), la francese Elena Colas (14.533) e l’olandese Naomi Visser (14.466). Giulia Perotti si presenta con il settimo accredito (14.366) e, dopo essersi tinta di bronzo agli Europei, proverà a stupire da outsider, alla pari con la russa Alena Glotova (14.400) e la statunitense Skye Blakely (14.333).

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre: le finali di specialità si disputeranno tra le ore 14.00 e le ore 18.00, la gara alle parallele sarà la quarta di giornata, dopo il corpo libero maschile, il volteggio femminile, il cavallo con maniglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale alle parallele dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica con Elisa Iorio e Giulia Perotti. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO IORIO E PEROTTI IN FINALE AI MONDIALI

Sabato 24 ottobre

Quarta finale dalle ore 14.00 Parallele asimmetriche: con Elisa Iorio, Giulia Perotti

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.