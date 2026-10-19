Pattinaggio artistico, è un’Italia da ricostruire tra danza e coppie. Più certezze nei singoli

Solidità da una parte, costruzione dall’altra. Un’Italia a due facce si appresta a vivere la stagione 2026-2027 di pattinaggio artistico, che comincerà ufficialmente questa settimana con il primo appuntamento del circuito ISU Grand Prix, il Grand Prix de France, in scena ad Angers dal 23 al 25 ottobre.

Sarà la prima rassegna itinerante del nuovo ciclo olimpico, con la compagine azzurra che si presenterà davanti al mondo tronfia del bronzo conquistato nella gara a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tuttavia, a mancare saranno buona parte dei protagonisti, per un movimento che sarà sostanzialmente diviso tra tante certezze per ciò che concerne il settore individuale e tanti punti interrogativi per quanto riguarda le coppie d’artistico e di danza.

Le punte di diamante del singolo saranno, sostanzialmente, Lara Naki Gutmann e Daniel Grassl, entrambi apparsi già in forma nelle competizioni di pre-season e motivati a proseguire lo splendido percorso già intrapreso nella passata annata sportiva, dove sono arrivate soddisfazioni importanti sia dal punto di vista dei risultati che da quello dei punteggi. Non sarà della partita, almeno in questa prima parte, Matteo Rizzo, il quale ha rinunciato alle sue prove del Grand Prix (Skate Canada e Finlandia Trophy). A questi si aggiungono altri profili in crescita: uno tra tutti, Anna Pezzetta, motivata a compiere un salto di qualità che sarebbe meritato, senza dimenticare Sarina Joos, profilo che ha sfoggiato un’ottima solidità realizzativa nell’ultimo periodo.

Completamente diverso il discorso nelle coppie, due specialità alle prese con un vero e proprio ricambio generazionale. Tolti infatti Irma Caldara-Riccardo Maglio, l’Italia dovrà fare a meno di tutti gli altri team che hanno reso brillante l’ultimo quadriennio. Sara Conti e Niccolò Macii si sono infatti separati, così come Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. In attesa di conoscere il futuro di Conti, attualmente alla ricerca di un partner, le attenzioni saranno rivolte principalmente a Filippo Ambrosini che, invece, ha da tempo annunciato la formazione di un nuovo team con la partner Milania Väänänen, con allo sfondo le due coppie principali di categoria Junior, dunque Polina Polman-Gabriel Renoldi ed Irina Napolitano-Edoardo Comi.

Nella danza, invece, risultano ancora in attività i veterani Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, mentre i Campionissimi Charléne Guignard-Marco Fabbri, traino totale degli ultimi otto anni, non hanno ancora annunciato la fine della loro carriera nonostante l’assenza dalle gare. Tuttavia, il nostro Paese potrà contare su diversi binomi promettenti, tra cui spiccano i nomi di Noemi Tali-Noah Lafornara, Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba e, in campo Junior, Zoe Bianchi-Daniel Basile (qualificatisi alle Finali Junior Grand Prix), Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue e Melissa Cachova-Ivan Morozov. Servirà forse un po’ di tempo, ma il futuro sarà roseo.