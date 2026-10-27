Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno in vista della World Cup

Nel fine settimana la Serie A1 di pallanuoto femminile per lasciare spazio alla Champions League, con 4 squadre italiane impegnate, ed al raduno del Setterosa: la Nazionale sarà impegnata dall’1 al 4 novembre al Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia.

L’Italia sarà al lavoro per test ed allenamenti di ripresa in vista della fase preliminare della World Cup, che si disputerà a dicembre a Coimbra, in Portogallo: il CT Maurizio Mirarchi ha convocato 24 atlete, pescando sia dal campionato italiano che dalle azzurre che giocano all’estero.

Assieme al commissario tecnico saranno presenti ad Ostia nello staff l’assistente tecnico Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Giorgio Peresempio, il medico Gianluca Camillieri ed il nutrizionista Giovanni De Francesco.

Lo zoccolo duro delle 24 convocate è sempre il gruppo de L’Ekipe Orizzonte, con 7 atlete, mentre contribuiscono con 5 giocatrici SIS Roma e Pallanuoto Trieste. Chiamata anche Izabella Chiappini, che sta trascinando ad un ottimo inizio di stagione Sori e per questo ritrova l’azzurro.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Gaia Acerbotti (SS Lazio), Agnese Cocchiere, Olimpia Sesena, Chiara Ranalli, Margherita Minuto, Cristina Malluzzo (SIS Roma), Sara Cordovani (Club Natació Terrassa), Ana Beatriz Mantellato Dias, Dafne Bettini, Gaia Gagliardi, Chiara Tabani, Lavinia Papi, Beatrice Cassarà, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Izabella Chiappini (Sori Pool Beach), Sofia Giustini, Malika Gaia Bovo, Emma De March, Veronica Gant, Giorgia Klatowski (Pallanuoto Trieste), Carlotta Meggiato (Plebiscito Padova), Divina Lucia Nigro (Olympiacos).