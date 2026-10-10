Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Singapore 2026: Verstappen vince, doppio podio Ferrari, Antonelli guadagna su Russell

Oggi è andata in scena la Sprint Race del GP di Singapore 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito cittadino della località asiatica. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto tra i muretti e su asfalto bagnato lungo i 103 km previsti per la gara corta, lottando in maniera vibrante per i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. La partenza è avvenuta mezzora dopo il previsto a causa della pioggia caduta in prossimità dell’evento.

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del GP di Singapore, dettando legge al volante della Red Bull dopo essere scattato dalla pole position. Il quattro volte Campione del Mondo è stato superato al via da George Russell, ma il pilota della Mercedes si è girato andando sul cordolo esterno che immetteva sul rettilineo principale in conclusione del primo giro e ha sbattuto contro il muretto di sinistra, dicendo così addio ai sogni di gloria. L’alfiere della Red Bull ha così ripreso la posizione di comando, guidando con gomme intermedie su pista bagnata, e ha conservato in maniera agevole il proprio piazzamento, meritandosi la seconda affermazione consecutiva dopo la stoccata di sei giorni fa in Malesia.

Alle spalle del fuoriclasse olandese si sono piazzate le due Ferrari: Lewis Hamilton è risalito dalla sesta alla terza posizione grazie a una partenza da urlo e ha poi beneficiato del ritiro di Russell per chiudere in posizione d’onore, mentre Charles Leclerc si è meritato il gradino più basso del podio. Le due vetture della Scuderia di Maranello hanno avuto un po’ di difficoltà sul passo nell’ultimo terzo di gara (soprattutto il monegasco, mentre il britannico si è acceso con di fucsia nelle battute conclusive). Leclerc si stava difendendo dall’assalto delle McLaren, che poi si sono chiamate fuori dai giochi nel corso dell’ultimo giro: Oscar Piastri ha tentato il sorpasso all’interno di Lando Norris, ha toccato il compagno di squadra e così sono sfumati il quarto e il quinto posto.

Kimi Antonelli ha gestito una situazione non semplice, al volante di una Mercedes che non sembra essere così performante in questa occasione. Il ventenne bolognese ha approfittato dell’incidente tra le vetture color papaya, ha concluso in quarta posizione e ha avuto modo di allungare in testa alla classifica generale, visto il ritiro del proprio compagno di squadra: ora svetta al comando della graduatoria con 89 punti di vantaggio.

Alle spalle del leader del Mondiale si sono inseriti Liam Lawson (quinto con la Racing Bulls), Oliver Bearman (sesto con la Haas), Nico Hulkenberg (settimo con la Audi) e Lando Norris (ottavo con la McLaren). Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP di Singapore 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1, andata in scena sul circuito della Città Stato asiatica.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP SINGAPORE F1 2026

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Liam Lawson (Racing Bulls)

6. Oliver Bearman (Haas)

7. Nico Hulkenberg (Audi)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Rit. Oscar Piastri (McLaren)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Gabriel Bortoleto (Audi)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Isack Hadjar (Red Bull)

Rit. Franco Colapinto (Alpine)

Rit. George Russell (Mercedes)

Rit. Sergio Perez (Cadillac)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP SINGAPORE F1 2026

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 3

2 Lewis Hamilton Ferrari +2.591 3

3 Charles Leclerc Ferrari +16.871 3

4 Kimi Antonelli Mercedes +17.238 3

5 Liam Lawson Racing Bulls +20.632 3

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +24.321 3

7 Nico Hulkenberg Audi +27.525 3

8 Lando Norris McLaren +28.272 3

9 Pierre Gasly Alpine +36.220 3

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +37.640 3

11 Fernando Alonso Aston Martin +50.464 3

12 Carlos Sainz Williams +52.467 3

13 Arvid Lindblad Racing Bulls +55.792 3

14 Oscar Piastri McLaren – – 3

15 Alexander Albon Williams – – 5

16 Gabriel Bortoleto Audi – – 4

17 Valtteri Bottas Cadillac – – 4

18 Isack Hadjar Red Bull Racing – – 1

19 Franco Colapinto Alpine – – 1

20 George Russell Mercedes – – – –

21 Sergio Perez Cadillac – – 1

22 Lance Stroll Aston Martin – – – –